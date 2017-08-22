Üçü Bir Arada Hamak

Treeo hamak, hamaktan tenteye, tenteden piknik örtüsüne kolayca dönüşebiliyor.

Kamp yapmayı ve açık havayı sevenler için harika bir hamak fikri: Treeo. Sadece hamak da değil; hem hamak, hem yağmur koruyucu, hem çanta / örtü. Birden fazla işlev sunan Treeo; kendini "hamakların İsviçre çakısı" olarak konumluyor. Aileler ve kampçılar için pratik ve akıllı bir çözüm.

Plajda, kampta, parkta herkes tarafından kolayca kurulan bu marifetli hamağın sırrı; sırt çantalarında da kullanılan ip sistemi. Çektiğinizde çantanın kapanmasını sağlayan bu sistem, Treeo'nun dönüşümlerine de olanak tanıyor. İki tarafındaki ipler sıkıca çekilip büzüştürülüyor, sonrasında bir karabina yardımıyla ağaca bağlandığında rahat bir hamak olarak kullanılıyor. Büzüştürmeden dört yanından asarsanız da yağmurdan veya güneşten koruyan bir tente görevi görüyor. Son olarak da ipleri açıp köşelerden çıtalar yardımıyla yere sabitlerseniz bir piknik örtüsüne dönüşebiliyor. Hamağın yanına ekli küçük çanta ise değerli eşyalarınızı her an yanınızda taşımanızı sağlıyor.

Hafif, dayanıklı ve su geçirmez bir malzeme olan Ripstop Nylon kullanılarak üretilen Treeo, yırtılmaya ve sökülmeye dayanıklı üç kat dikişle güçlendirilmiş. Paracord ipler ise 226 kilograma kadar taşıyabiliyor.

Treeo küçük taşıma çantasının içerisinde geliyor. Sarı, yeşil, kırmızı ve siyah olmak üzere dört renk seçeneği sunuyor. Şu anda Kickstarter üzerinde fon arayan Treeo, şimdiden hedefine ulaştı. Aralık ayında teslimatın başlaması planlanıyor.

Görsel: Kickstarter