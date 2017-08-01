Türkiye Sokaklarında Karşılaştığı Hayvanları Ölümsüzleştiren Sanatçılar

Alper Özgün Yeşil'in öncülüğünde hayata geçen Urban Fables projesiyle 18 sanatçı, sokakta karşılaştığı ve birlikte anılar yarattığı hayvanları resmetti.

Kimilerimiz evini, kimilerimiz sokaklarını, kimilerimiz ise hayatının her anını tüylü dostlarıyla paylaşıyor. Sokakta bir ahbabıyla karşılaşıp onunla selamlaşmak, birkaç dakikayı birlikte geçirmek ve başka bir zaman tekrar buluşmak üzere sözleşmek günlük rutinin bir parçasına dönüşüyor. Kedi, köpek, martı, papağan, kırlangıç sokakta yürürken yollarımızın kesiştiği bu şehirli hayvanlarla aynı havayı soluyor aynı dünyayı paylaşıyoruz.

Hayvanlarla ilişkisini onlarla karşılaştığında sanki radyoaktif maddeymişcesine şerit değiştirmek yerine onlara kucak açan insanların doğal olarak anlatacak hikayeleri de oluşuyor zamanla. Anı biriktiriyorlar çok az tanıdıkları ancak sonsuz güvendikleri bu canlılarla. İllüstratör Alper Özgün Yeşil de bu anıları ve dostlarını ölümsüzleştirmek için Urban Fables (Fabl Sokakta) projesine başlıyor. Toplamda 18 sanatçının hayvan dostlarıyla anılarını görselleştirdiği projenin temel hedefi de insanoğlu dışında dünya olan biten, yaşayan, nefes alan canlılara karşı farkındalık yaratmak. Çünkü her birinin apayrı hikayesi var.

Düşünsenize, siz sokakta bir kediyle, bir köpekle karşılaşıyorsunuz ve merhabalaşıp elveda ediyorsunuz. Ancak o canın da kendi hayatı, anıları, arkadaşları var. Ve onu görmediğimiz zamanlarda da o yaşamaya devam ediyor. Anlatabilse kim bilir neler paylaşacak?

Urban Fables'ın ilk sezonun yer alan 18 sanatçı ise; Alper Özgün Yeşil, Mustafa Keleşoğlu, Burak Çınar, Elif Cinbaş, Duygu Topçu, İpek Konak, Rasim Torun, Ece Ağırtmış, Ece Zeber, Mert Tugen, Emre Karacan, Caner Atakul, Fırat İtmeç, Mavisu Demirağ, Başak Buse Özer, Gökçe Akgül, Burak Şentürk, Faruk Tarınç.

Urban Fables projesini Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz.









































Görsel: Urban Fables