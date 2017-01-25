Tüm Kulaklıkları Kablosuza Dönüştürün

Mini Bluetooth adaptörü Jack, tüm ses sistemlerinize Bluetooth özelliği getiriyor.

Podo Labs tarafından üretilen Jack, kulaklıklar için mini mini bir Bluetooth adaptörü. Takıldığı bütün kulaklıkları akıllı telefon veya tabletlerle konuşarak kablosuz kulaklığa çeviriyor, sizi de kablolarla boğuşmaktan kurtarıyor.

Jack'in en büyük avantajı hali hazırdaki kulaklıklarınızı kablosuz kulaklığa çevirmesi, böylece yepyeni bir kablosuz kulaklık masrafından sizi kurtarıp eskileri değerlendirmenizi sağlaması.Yapmanız gereken tek şey, kulaklıkları Jack'e takmak, sonra da telefonunuz veya tabletinize eşleştirmek. Jack; özel bir uygulamaya ihtiyaç duymaksızın Bluetooth destekli tüm aygıtlarla uyum içerisinde çalışabiliyor. Böylece herhangi bir Bluetooth kaynağından aldığı sesi kulaklıklarınız, hoparlörleriniz veya otomobilinizde dinleyebiliyorsunuz. Jack'i kullanarak bir kaynaktan aldığınız sesi bir başka Jack'e de iletebiliyorsunuz. Yani televizyonunuza bağladığınız Jack'le, kulaklıklarınıza bağladığınız Jack'e ses gönderebiliyorsunuz.

Jack'in benzersiz bir özelliği de bir arkadaşınızla beraber dinleyebilmeniz için müziğinizi kablosuz olarak ikiye ayırabilmesi. Jack iki farklı kulaklığı eşlemenize ve müziği paylaşmanıza izin veren piyasadaki tek Bluetooth adaptörü. Bunun için de karmaşık uygulamalara ihtiyaç duymuyor, üzerindeki düğme aracılığıyla cihazları eşleyebiliyorsunuz.

Jack'i benzerlerinden ayıran özelliklerden bir diğeri de pil ömrü. Tam dolu pil ile 12 saat kesintisiz müzik dinlemenize imkan veriyor. Bu anlamda rakipleri arasında en dayanıklı pile sahip. Şık görünümü ve ufak boyutuyla üzerinizde kolaylıkla taşınabilen Jack ile gün boyu kablosuz müzik keyfini yaşayabiliyorsunuz.

Daha önce Podo Camera ile Kickstarter'da büyük beğeni toplayan Podo Labs, bu sefer de Jack için fon arıyor. Kampanyanın bitimine bir ay kala kampanya hedefinin 4 katına ulaşılmış bile. 25 dolar satış fiyatı olan Jack'in teslimatına Haziran ayı gibi başlanması planlanıyor.

Görsel: Kickstarter