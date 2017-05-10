Tığ İşiyle Bezenmiş Narin Yaprak Heykelleri

Susanna Bauer; doğaya övgü niteliğindeki yaprak heykellerinde kullandığı ilmiklerle aynı zamanda insanın diğerleriyle bağ kurma biçimlerini ve kırılganlığını mercek altına alıyor.

Hillary Fayle’in keserek ve dikerek dantel gibi işlediği yapraklar gibi Susanna Bauer’ın kuru yapraklarla yaptığı heykeller de insanı büyülüyor. Susanna Bauer’ın doğanın sanatına kendi emeğini ekleyerek yarattığı bu hassas ve küçük boyutlu kurulumlarda; bağlayıcı, onarıcı ve süsleyici bir unsur olarak tığ işi kullanılmış. Tığ işiyle Bauer, kimi zaman yaprakta doğal yollardan oluşan delikleri vurgularken kimi zaman da çok sayıda ayrı yaprağı ya da yaprak parçalarını tığ ilmekleri ile birleştiriyor. Yaprakların kenarlarını da tıpkı bir yemeninin kenarına oya yapar gibi tığ işi ile süslemiş.

Bauer, eserlerini yalnızca doğaya övgü amacıyla değil, aynı zamanda insana ayna olması amacıyla yarattığını belirtiyor ve ekliyor: “Başkalarıyla bağ kurma biçimimizle, nasıl bağ kurduğumuzla ve bizi neyin harekete geçirdiği ile ilgileniyorum. Aynı zamanda kendimize yakın tuttuğumuz ve çevremize yaydığımız şeyler, kendi iç hassasiyetimizin bize nasıl güçlendirdiği, her bir varlığın tek başına ve başkalarıyla olan diyaloğunda ne kadar güzel olduğu ilgimi çekiyor.

Susanna Bauer’in çalışmaları, İsviçre’de bulunan Le Salon Vert Gallery’de Connections isimli solo sergide 10 Haziran’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Görsel: Susanna Bauer