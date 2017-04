Telefonu Kablosuz Şarj Eden Sırt Çantası

Knomo, şehir temposunda ihtiyaç duyulan tüm ihtiyaçları karşılayıp kablosuz şarj özelliğiyle de ayrışan bir sırt çantası.

Sırt çantası, şehir temposu içinde sürekli olarak konum değiştirirken veya evle ofis arasında mekik dokurken artık ayrılamadığımız bir parçamız oldu. Anlık olarak ihtiyacımız olabilecek şeyler artarken teknolojik aksesuarlar da bir ağırlık ve zorunluluk olarak sırt çantasıyla yaşamayı varsayılan bir gerçekliğe dönüştürüyor. Cep sayısından bilgisayar cebinin varlığına kadar pek çok farklı değişkenle inceliyoruz sırt çantalarını.

Kickstarter'da fonlanmakta olan Knomo'nun #LiveFree Backpack'i, her gün her saat kullanabileceğimiz donanıma sahip bir sırt çantası. Kablosuz şarj özelliğiyle öne çıkan LiveFree Backpack ile telefonunuzu sadece çantaya atarak pilini doldurabiliyorsunuz. Samsung Galaxy S6 ve üzeri bir telefonunuz varsa bunu ek aksesuar kullanmadan gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer iPhone 6 ve üzeri bir telefona sahipseniz de ek olarak telefona takacağınız bir kılıf sayesinde cihazınızı kablosuz şarj edebiliyorsunuz.

LiveFree Backpack'in kablosuz şarja ek olarak GPS özelliği de bulunuyor. Böylece son unuttuğunuz yeri mobil uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Ancak telefonunuzu şarj ederken çantanızı unutursanız neler olacağı konusunda bir soru işareti beliriyor.

Su geçirmez kumaşı her hava koşulunda her zaman yanınızda olmayı hedeflediği önermesini güçlendirirken yan, çapraz ve ön cepleri eşyaları saklamak için portatif ve el altında imkanlar sunuyor. Çantanın içinde ise defterden kaleme organize ve düzgün durmasını istediğiniz her eşya için ayrı bir alan bulunuyor.

Kickstarter'da fonlanmaya devam eden Knomo, 12 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak hayata geçmiş. 50 bin sterlin hedefine ulaşırken 13 gün boyunca daha fonlanmaya ve ön sipariş toplamaya devam edecek.

Görsel: Kickstarter