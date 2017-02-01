​Taşınabilir Espresso Aleti: Simpresso

Simpresso, kahve tutkunlarına her yerde espresso keyfi yapma imkanı sunan basit mekanizma.

Kaliforniya merkezli mutfak gereçleri üreticisi Simposh’un tasarladığı Simpresso ile elektriğe, basınçlı havaya veya N20 kartuşlarına ihtiyaç duymadan elde espresso yapabilmek mümkün. Kullanıcının sıcak suyu sağlaması yeterli.



Simpresso’nun beraberinde, bir sızdırmaz kapsül ve bir küçük kahve kepçesi de geliyor. Kapsül kepçenin içine oturuyor. Böylece kapsülü kepçe ile doldurmanıza gerek kalmıyor ve kahve kavanozuna daldırıp içini taşırmadan kahveyle doldurabiliyorsunuz. Seyahatte kullanmak amacıyla üretildiği için bu özellik önemli.

Kapsül içindeki kahve ile birlikte Simpresso’nun cam haznesinin dibine takılıyor. Cam hazne 120 ml sıvı alabiliyor. Cam hazne çift kat camdan yapıldığı için kullanıcının elleri yanmıyor. Haznede ristreeto (kısa çekilmiş espresso) için 25 ml, espresso için 40 ml ve lungo (uzun çekilmiş espresso) için 110 ml suya gereksinim olduğunu gösteren çizgiler bulunuyor. En üst kısımda karışımı dipten çeken bir manivela bulunuyor ve kullanıcının çok az bir güç uygulamasını gerektiren manuel pompa sayesinde, her defasında 15 - 19 bar seviyesinde basınç uygulayabiliyor. Bu basınç sayesinde sıcak su alttaki içi kahve dolu kapsülün içine itiliyor.

Simposh, Kickstarter’da Simpresso için fon topluyor ancak çok kullanışlı görünen bir alet olmasına rağmen hedefini tutturması zor görünüyor. Biraz araştırdığımda bunun nedeninin Simpresso’dan kısa bir süre önce piyasaya çıkmış olan Handpresso olabileceğini düşündüm. Handpresso biraz daha basit bir alet (örneğin kısa ve uzun espresso seçenekleri yok) olmasına rağmen o da aynı imkanlarla espresso yapabilyor. Ancak şu an için Simpresso çok daha iyi fiyatla çok daha kapsamlı bir ürün sunduğundan, fon toplamayı başarması fena olmazdı.

Görsel: Simposh