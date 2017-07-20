İnsan Bedeninde Çözünen İncecik Elektronik Devreler Geliştirildi

Profesör olan kimya mühendisi Zhenan Bao öncülüğünde geliştirilen iletken devreler her formu kolayca alabiliyor ve işi bittiğinde tamamen yok oluyor.

Plastik, elektronik ve iletken kavramlarını günümüzün ötesine taşımak için çalışan bilim insanları deri üzerinde veya vücut içinde faaliyet gösterecek iletken devreler üzerine farklı çalışmalarda bulunuyor. MIT Media Lab çatısı altında geliştirilen akıllı cihazı kontrol edebilen dövme DuoSkin, Chaotic Moon'un imzasını taşıyan giyilebilir teknoloji ürünü Tech Tats bu alanda karşılaştığımız projeler arasında.

Stanford Üniversitesi'nde araştırmalarına devam eden kimya mühendisi Zhenan Bao ve ekibi, insan vücudunda tamamen çözünebilen organik ve zararsız maddelerden elektronik araçlarlar geliştirdi. Bu buluşlar arasında doğada yok olan yarı iletken polimer, dağılıp ayrışabilen esnek elektronik devreler ve bu elektronik parçaları kaplamak için yine doğada çözünebilen materyaller yer alıyor.

Bu incecik ve esnek iletkenler taştan kola kadar herhangi bir yüzey üzerine yerleştirilebiliyor. Düşük maliyetli ve çevreye duyarlı elektronik parçalara çevreyi ve gezegeni büyük ölçekte incelemek için veri toplamak gibi kilit roller biçiliyor. Cihaz üzerindeki elektronik devreler insan vücudunda bulunduğu ve zehirli olmadığı için demirden, bu devreleri bir arada tutan ince filmler ise selülozdan oluşuyor. Bu sayede gelecekteki uygulamalarda da insan bedenine yerleştirme konusu ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Günümüzde zehirli kimyasallar içeren, doğada çözünmeyen ve insanlığın adeta yüz karası olabilecek izlerle dolu atıklarımızı bir kenara bırakıp çevreyle ve doğayla iç içe teknolojiler geliştirebileceğimizi de müjdeliyor.

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