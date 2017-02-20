Spotify'daki Komik İsimli Çalma Listeleri
Spotify, kullanıcı verisiniden faydalanarak çalma listesi isimleri yaratıyor ve hem afiş hem de filmlerle bu konuyu ele alıyor.
Dijital müzik arşivi Spotify, kullanıcı verisinden elde ettiği komik ve saçma sonuçlarla yarattığı açıkhava kampanyasıyla 2016 yılına veda etmiş; 2016 yılının tuhaflığını müzikseverlerin yaptığı tuhaf seçimlerle yansıtmıştı. Spotify, kullanıcılardan elde ettiği bilgiyi eğlenceli reklam çalışmalarına dönüştürmeye devam ediyor ve şimdi de kullanıcıların yarattığı komik isimli çalma listelerini ele alıyor.
Wieden+Kennedy New York tarafından hazırlanan kampanya; çok yakında ABD'nin büyük şehirlerinde açık havaya çıkacak. Kampanya; "Kanal tedavisi" ya da "Kedini kaybettiğim için özür dilerim" gibi liste isimleri üzerinden tatlı tatlı dalgasını geçiyor.
Kampanyada açıkhava çalışmalarının yanı sıra ünlü müzisyenlerle hazırlanan ve aynı iç görüyü kullanan üç de internet filmi bulunuyor. Alessia Cara, DNCE ve D.R.A.M ile çekilen filmlerde sanatçıların liste isimleri nedeniyle yaşadıkları kafa karışıklığı ele alınıyor. Spotify'in en meşhur ikinci listesi olan, 5 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip "Rap Caviar" (Rap havyarı?) mesela. Hip Hopçı D.R.A.M bu listede şarkının yer alması nedeniyle listenin ismi hakkında "deriiiin" düşüncelere savruluyor, kendi şarkısında geçen brokoli'nin brokoli anlamına gelmemesi üzerinden rap havyarının aslında ne demek olabileceğin sorguluyor. Komik... Diğer sanatçıların incelediği listelerse "Cenazemde çalmasını istediğim şarkılar" ve "Küresel ısınma gerçektir! Hadi dans edelim." Onların filmleri de benzer absürtlükte.
Kullanıcı verisinden çok eğlenceli bilgiler çıkıyor, Spotify ve Wieden+Kennedy New York buradan birkaç kampanya daha çıkarırlar gibi. Beklemedeyiz.
Künye:
Reklamveren: Spotify
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Seth Farbman
Yaratıcı Başkan + Marka Stratejisi: Jackie Jantos
Küresel Marka Müdürü: Alex Tanguay
Küresel Yaratıcı Yönetmen: Alex Bodman
Pazarlama Stratejisi ve Planlama Yönetmeni: Neal Gorevic
Reklam Ajansı: Wieden + Kennedy New York
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Karl Lieberman
Yaratıcı Yönetmen:Erwin Federizo & Brandon Henderson
Sanat Yönetmeni: NJ Placentra
Reklam Yazarı: Alex Ledford
Stratejik Planlama: Dan Hill
Emtegre Yapım Sorumlusu: Nick Setounski
İçerik Yapım: Jessica Griffeth, Alexey Novikov
Etkileşimli Yapım: Sabrina Rahrovi
Müşteri İlişkileri: Casey Jennings, Molly Friedman, Sydney Gayner
Proje Yönetimi: Yann Samuels
Sosyal Medya Yöneticisi: Jessica Breslin
Medya Grup Direktörü: Ryan Haskins
Yapım Şirketi: O Positive
Yönetmen: Jim Jenkins
Yapımcı: Ken Licata
Görüntü Yönetmeni: Claudio Miranda
Kurgu: Jeff Buchanan, Final Cut
Görsel Efekt: The Mill
Flame Sanatçısı / Yönetmen: Jimmy Bullard/Jade Kim
Miksaj: Phil Loeb, Heard City
Görsel: Adweek