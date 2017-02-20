Spotify'daki Komik İsimli Çalma Listeleri

Spotify, kullanıcı verisiniden faydalanarak çalma listesi isimleri yaratıyor ve hem afiş hem de filmlerle bu konuyu ele alıyor.

Dijital müzik arşivi Spotify, kullanıcı verisinden elde ettiği komik ve saçma sonuçlarla yarattığı açıkhava kampanyasıyla 2016 yılına veda etmiş; 2016 yılının tuhaflığını müzikseverlerin yaptığı tuhaf seçimlerle yansıtmıştı. Spotify, kullanıcılardan elde ettiği bilgiyi eğlenceli reklam çalışmalarına dönüştürmeye devam ediyor ve şimdi de kullanıcıların yarattığı komik isimli çalma listelerini ele alıyor.

Wieden+Kennedy New York tarafından hazırlanan kampanya; çok yakında ABD'nin büyük şehirlerinde açık havaya çıkacak. Kampanya; "Kanal tedavisi" ya da "Kedini kaybettiğim için özür dilerim" gibi liste isimleri üzerinden tatlı tatlı dalgasını geçiyor.









Kampanyada açıkhava çalışmalarının yanı sıra ünlü müzisyenlerle hazırlanan ve aynı iç görüyü kullanan üç de internet filmi bulunuyor. Alessia Cara, DNCE ve D.R.A.M ile çekilen filmlerde sanatçıların liste isimleri nedeniyle yaşadıkları kafa karışıklığı ele alınıyor. Spotify'in en meşhur ikinci listesi olan, 5 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip "Rap Caviar" (Rap havyarı?) mesela. Hip Hopçı D.R.A.M bu listede şarkının yer alması nedeniyle listenin ismi hakkında "deriiiin" düşüncelere savruluyor, kendi şarkısında geçen brokoli'nin brokoli anlamına gelmemesi üzerinden rap havyarının aslında ne demek olabileceğin sorguluyor. Komik... Diğer sanatçıların incelediği listelerse "Cenazemde çalmasını istediğim şarkılar" ve "Küresel ısınma gerçektir! Hadi dans edelim." Onların filmleri de benzer absürtlükte.

Kullanıcı verisinden çok eğlenceli bilgiler çıkıyor, Spotify ve Wieden+Kennedy New York buradan birkaç kampanya daha çıkarırlar gibi. Beklemedeyiz.

Künye:

Reklamveren: Spotify

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Seth Farbman

Yaratıcı Başkan + Marka Stratejisi: Jackie Jantos

Küresel Marka Müdürü: Alex Tanguay

Küresel Yaratıcı Yönetmen: Alex Bodman

Pazarlama Stratejisi ve Planlama Yönetmeni: Neal Gorevic

Reklam Ajansı: Wieden + Kennedy New York

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Karl Lieberman

Yaratıcı Yönetmen:Erwin Federizo & Brandon Henderson

Sanat Yönetmeni: NJ Placentra

Reklam Yazarı: Alex Ledford

Stratejik Planlama: Dan Hill

Emtegre Yapım Sorumlusu: Nick Setounski

İçerik Yapım: Jessica Griffeth, Alexey Novikov

Etkileşimli Yapım: Sabrina Rahrovi

Müşteri İlişkileri: Casey Jennings, Molly Friedman, Sydney Gayner

Proje Yönetimi: Yann Samuels

Sosyal Medya Yöneticisi: Jessica Breslin

Medya Grup Direktörü: Ryan Haskins

Yapım Şirketi: O Positive

Yönetmen: Jim Jenkins

Yapımcı: Ken Licata

Görüntü Yönetmeni: Claudio Miranda

Kurgu: Jeff Buchanan, Final Cut

Görsel Efekt: The Mill

Flame Sanatçısı / Yönetmen: Jimmy Bullard/Jade Kim

Miksaj: Phil Loeb, Heard City

Görsel: Adweek