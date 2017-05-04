Red Bull Kent Sorunlarına Çözüm Üreten Fikirleri Arıyor

Red Bull, teknolojiyi kullanarak kent sorunlarına inovatif çözümler üretenleri São Paulo'ya fikirlerini uygulamaya gönderiyor.

Red Bull, şehirleri teknolojiyle geliştirmek ve iyileştirmek için Red Bull Basement isimli bir program yürütüyor. Çarpık kentleşme gibi kentlerin temel sorunlarına teknolojiyi kullanarak inovatif çözümler üreten fikirler, Red Bull Basement'ta yarışıyor ve en iyi 5 hayata geçiriliyor.

Red Bull'un küresel çapta düzenlediği bu yarışma geçtiğimiz yıl Türkiye'ye de taşınmıştı. Bu yıl ise Brezilya'nın 26 eyaletinden biri olan São Paulo'nun başkenti olan São Paulo şehrine odaklanıyor. 12 milyonu aşkın nüfusuyla Güney Amerika'nın en büyük kenti olan São Paulo, ülkenin sanayi merkezleri arasında da öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor. Ancak şehrin konumu, fabrika ve üretim odaklı uzmanlaşınca çarpık kentleşme gibi temel sorunlar da kaçınılmaz bir gerçekliğe dönüşüyor.

Red Bull Basement'a seçilecek fikir sahipleri, bu sorunlara ürettikleri çözümleri gerçeğe dönüştürmek için São Paulo'da iki aylık bir programa katılacak ve adeta Basement'ta yaşayacaklar. Yarışma, katılımcıları kabul etmeye başladı. Red Bull Basement internet sitesi üzerinden başvurular kabul ediliyor.

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Görsel: Red Bull