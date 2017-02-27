Peugeot'dan Heyecan Verici Bir Konsept: Instinct

Mart ayında 87. Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek Peugeot Instinct konsepti tanıtıldı.

9-19 Mart tarihlerinde Cenevre Otomobil Fuarı gerçekleşecek. Avrupa'daki diğer iki büyük fuara göre daha çok severim Cenevre fuarını. Öncelikle Paris ve Frankfurt'un geniş alanları, dev standları ve yürümekle bitmeyen mesafeleri burada yoktur, Cenevre'de çok daha kompakt bir alanda tüm fuarı gezebilirsiniz. Bir diğer önemli Cenevre geleneği de, Alman markaların lansmanlarını Frankfurt'ta, Fransızların da Paris'te yapmayı sevdiğini kabul edersek, Cenevre'de genellikle süper spor otomobil lansmanlarının daha fazla öne çıktığını görürüz. Elbette konsept araçların da hiç eksik olmadığı bir fuar Cenevre.

Bu yıl Peugeot, Instinct adlı konseptini sergileyecek Cenevre'de. Shooting-brake denilen uzun hatchback görünümlü kasa tipindeki bu konsept markanın vizyonunu ve tasarım dilinin yakın zamanda geçireceği değişiklikleri aktarmada önemli bir rol üstleniyor.

Peugeot Instinct 2025 yılı hedeflenerek tasarlanmış bir otomobil. Bu nedenle öncelikle aracın hem manuel, hem de tamamen otonom sürüş için hazır olması planlanmış. Aracın prizden şarj olabilen (plug-in) hibrit güç ünitesi akaryakıtla çalışan bir motoru elektrikli motorla birleştiriyor. Sürekli 4 teker çekişe sahip olan Instinct'in motorları toplamda 300hp güç üretebiliyorlar.





Araç otonom sürüş modundayken koltuklar da daha yatay bir pozisyona geçebiliyor. Yakın gelecekte otonom sürüş yaygınlaştıkça otomobil içlerinde güvenlik ve konforun bu şekilde karışımlarla birleştirildiği farklı fikir ve teknolojiler de göreceğiz muhtemelen. Tabii ki sürekli internete bağlı bir araç Intsinct ve araç içinden internete bağlı tüm nesnelerinizi de (kısaca IoT cihazlar) kontrol edebilmenize olanak sağlayacak teknolojilere sahip.

Tasarım detaylarına baktığımızda özellikle ön panjurun yatay çizgileri ve tampon ve ön panjur sınırının tamamını kaplayarak inen büyük led aydınlatmalar dikkat çekiyor. Bu tasarım detaylarının şu anda geliştirilmekte olan Peugeot modellerinde kullanılma ihtimalleri yüksek. Peugeot, hem manuel, hem de otonom sürüşe uygun olan Instinct'in hangi modda kullanıldığını arka aydınlatma grubu üzerinden araç dışına da bildiriyor. Benzer bir tasarımı Toyota'nın Concept-i modelinde de görmüştük.

2017 Cenevre fuarı lansmanından sonra araç tüm dünyada fuarları dolaşacak. Belki Nisan 2017 sonunda gerçekleşecek İstanbul Autoshow'da da görme fırsatı buluruz bu konsepti yakından.

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