Mini Minicik Eşya Takip Etiketi: Mu tag

Mu tag, yolculuklarda veya günlük yaşantıda gözünüzün üzerinizde olması gereken eşya veya canları takip edip hatırlatan bir kayıp önleme etiketi.

Evden çıkmadan önce kontrol edilecek başlıca eşyalar listesi her zaman önem taşır. Telefon, anahtar, cüzdan unutarak dışarı çıkmak adeta gün boyunca küçük sorunlar çıkarır ve eve dönmeyi zorunlu kılar. Ama unuttuğumuzda da çok geç olabilir. Seyahate çıkarken pasaport, cüzdan ve seyahat amacına göre bilgisayar, kamera gibi gerekli eşyaları unutmamak her zaman bir endişe sebebi.

Biz bu tempo içinde kendimizi de evde unutmayalım diye birçok farklı eşya takip sistemi geliştiriliyor. Daha önce StoneTether ve GearEye gibi örnekleriyle farklı tasarımlara ve teknolojilere yer vermiştik. Bu kez konuğumuz Mu tag ise, mini minnacık olmasıyla dikkat çekiyor. Öyle ki serçe parmağın bir boğumu büyüklüğündeki Mu tag hemen her eşyaya bağlanabiliyor. Bilgisayar, telefon, pasaport, çanta, valiz, harici sabit disk, bisiklet veya insandan öte dostunuz olan bir köpeğin tasmasının üzerine takılabiliyor. Ve böylece unutma, kaybetme ve gözden kaçırma gibi ihtimaller ortadan kalkıyor.

Mu tag'ler Bluetooth Low Energy (BLE) ile akıllı telefonlara bağlanıyor ve sürekli olarak telefonun Bluetooth'unu açık tutmak zorunluluğu bırakmadığı için pil tasarrufu sağlıyor. Öte yandan Mu tag'ler de şarj ihtiyacı duyarken Mu hub isimli şarj istasyonunda 30 dakika içinde şarj edilebiliyor. Ancak kullanım ömrünün ne kadar olduğu konusunda Kickstarter veya internet sitesi üzerinde açık bir bilgi yer almıyor.

Mobil uygulamaya bağlanarak çalışan ve Beacon benzeri bir teknoloji sayesinde uygulamanın da sürekli arka planda çalışmasına gereksinim duymadan Mu tag, Kickstarter'da hedeflediği 25 bin doları, şu anda topladığı 42 bin dolarla geçerken 18 gün sonra da kampanya süresinin sonuna gelecek.

Görsel: Mu tag