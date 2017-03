McDonald's'tan Müzikal Bir Ziyafet

McDonald's Maestro Burger'in lansmanı için hazırlanan çalışmada yan binaya yerleştirilen orkestra müşterilerle etkileşime giriyor.

Sığır etlerinin en kalitelisi olarak bilinen Angus etiyle hazırlanan ve Hollanda'ya özel bir ürün olan yeni McDonald's Maestro Burger, Amsterdam'daki lansmanında son derece müzikal bir şekile tanıtıldı. "Always Open for Good Times" isimli ana kampanya çerçevesinde TBWA\Neboko tarafından hazırlanan çalışmada, gerçek bir orkestra; ürünü ısmarlayanlarla etkileşime girerek öğle yemeği için McDonald's'a gelenlere değişik bir yemek deneyimi sundu.

Restoranın 50 metre uzağındaki bir binaya gizlenmiş olan, Guido Dieteren yönetimindeki 60 kişilik orkestra, eş zamanlı olarak dükkanı izliyor ve orada olup bitenlere göre müzikal bir tepki veriyor. Müşterinin indiği basamaklardan, ödemeyi madeni parayla yapmasına kadar her an müzikle vurgulanıyor. Canlı olarak büyük ekranlardan mağaza içerisine yansıtılan orkestranın müşterinin dükkandan içeri girmesiyle yarattığı müzikal şölen, Maestro Burger siparişi verişmesiyle birlikte iyice coşuyor ve tabii hamburger ısırıldığı an kreşendosuna ulaşıyor. Arada müşterilerin isimlerinin sorulması, onlara özel serenatlar yapılması gibi detaylar da atlanmamış.

Film bir gün boyunca 13 farklı müşteriyle çekilmiş. Ancak sonunda etkileşimleri daha güçlü olan müşteriler filmde kullanılmak üzere seçilmiş. Çekimin sonunda, sürprizi yaşayan müşteriler yan binadaki orkestrayla tanışma şansı bulmuş. Filmin kamera arkası görüntülerine bakılırsa katılan herkes oldukça memnun kalmış, kendisine özel şarkılar söyleyen bir orkestra fikri hoşlarına girmiş.

Her ne kadar benim açımdan bir lokmayı çiğnerken koskoca bir orkestranın "Yummy yummy yummy!" diye eşlik etmesi oldukça rahatsız edici bir fikir olsa da eğlenceli bir iş. Kampanyanın bunun gibi başka sürprizli işlerle gelecekte de devam ettirilmesi planlanıyor.

Görsel: YouTube