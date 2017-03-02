Kediler ve Kediciler İçin Tetris

Kediler için tasarlanan değişken oyun alanı KATRIS Tree, aynı zamanda tırmalama tahtası ve kediyle yaşayanlar için de modüler bir mobilya işlevi görüyor.

KATRIS Tree, kedilerini mutlu etmenin yollarını arayan kedi severlerin ilgisini çekecek bir tasarım. Farklı şekillerde istiflenebilen ve aynı zamanda patili dostlarımız için tırmalama tahtası işlevi gören ürün, çocukluğumuzun unutulmaz oyunu Tetris’ten ilham alınarak tasarlanmış. Blokların farklı şekillerde birleştirilebiliyor olması, kediler için her seferinde baştan keşfedecekleri değişken bir oyun alanı yaratıyor. Yalnızca kedicikler için değil, onlarla yaşayanlar için de kimi zaman sehpa kimi zaman kitaplık olarak kullanılabilecek modüler bir mobilya niteliğinde. Hatta duvara raf olarak da monte edilebiliyorlar.

Kapsamlı bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan tasarımda, kedi davranış biliminin kediler için uygun gördüğü en iyi materyaller kullanılmış. Bu nedenle Animal Planet’te yayınlanan ve davranışsal sorunları olan kedilerin psikolojisine iyi gelecek çözümler arayan “My Cat From Hell” (cehennemden gelen kedim) programında da KATRIS’e yer verilmiş.



Bloklarda kullanılan ağır yük taşıma özelliğine sahip 200 tabaka kağıt, FSC sertifikalı (Forest Stewardship Council tarafından ekoloji dostu orman ürünleri için verilen bir sertifika ) ve parçalanmaya karşı dayanıklı. Hiçbir toksik madde kullanılmadan üretilen bloklar, uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış . Kullanılmaz hale geldiklerinde ise tamamen geri dönüştürülebiliyorlar.

Bloklar 136 kiloya kadar ağırlığı kaldırabiliyor ve şerit kıskaçlarla birbirlerine tutturulabiliyor.

Görsel: Amazon, KATRIS