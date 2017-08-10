Hışırtılar, Mırıltılar, Tıkırtılar Eşliğinde IKEA Ürünleri

ASMR çılgınlığına katılan IKEA, 25 dakikalık videosunda yumuşak seslerle ürünlerini tanıtıyor.

Haberimize geçmeden önce, bilmeyenler için özet geçeyim. ASMR, yani Autonomous Sensory Meridian Response, böyle fısır fısır konuşmalar, mırıltılar, rutin sesler, hışırtılar, şapırtılar gibi yumuşak seslerin insanları rahatlattığına, içinde hoş bir gıcıklanma yarattığına ilişkin bir teknik. YouTube kendilerine ASRMtist adını veren -çoğu kadın- insanlarla dolu, bunlar uzmanlık alanlarına göre yeri geliyor fısıltıyla konuşuyor, tırnak tıkırdatıyor, ağız şapırdatıyor, çarşaf hışırdatıyor filan. Benim için dayanılmaz videolar ama seveni, hatta hastası, bunlar olmadan uyuyamayanı çok. Delice seyrediliyorlar, özellikle gençler arasında günümüzün yükselen trendlerinden. Neyse uzatmayalım, ASMR konusu böyle, ilgilenirseniz YouTube'da ufak bir arama ile önünüzde kocaman ve fısıltılı bir dünya açılacak.

Şimdi efendim, ASMR çılgınlığı günden güne dünyayı ve YouTube'u ele geçirirken ailemizin mobilya markası IKEA da bundan eksik kalmamış. Ve ne yapmış? Reklam ajansı Ogilvy ile birlikte 25 dakikalık bir ASMR videosu hazırlamış. Bu videoda IKEA ile döşenmiş bir yurt odası üzerinde genç bir kadın fısıltılı bir dış sesle, aman efendim yataklar ne güzel hışırdıyor da, döşek nasıl da fışır fışır da, kumaş IKEA raflarında tırnaklar nasıl da cızırdıyor da onları anlatıyor. Bir de işte bak bu pembe, bu gri gibi bilgileri yumuşaaaak bir sesle veriyor. Seyredenler de hem IKEA ürünleri hakkında bilgi edinip, koleksiyonu görüyor; hem de ASMR teknikleri ile rahatlıyor, huzur buluyor, neredeyse orgazmik bir mutluluk yaşıyor. (Söyleyenlerin yalancısıyım, ben kendim fısıltıyla konuşmaları dinlemeye dayanamıyorum).

25 dakika bana çok geldi, kısası yok mu derseniz, ürün özelinde kısacık ASMR videoları da hazırlanmış tabii. Bunlar fısıltı içermediğinden bana göre daha anlaşılır, dalga sesi gibi rahatlatıcı tıkırtılar, fışırtılar sonuçta, loop'a alınıp uyku öncesi dinlenebilir en azından.

ASMR konusunda ben çok yorum yapamayacağım, bana pek seslenen bir şey değil. Ancak seveni için eminim hoş bir reklam olmuştur IKEA'nınki. Hatırlarsınız, Eti Tutku da geçtiğimiz günlerde benzer bir kafa olan "satisfying video" akımına dalmıştı. Bu da o anlamda ilginç bir çalışma, bir markanın ASMR dünyasına el atması yenilikçi bir fikir olarak görülebilir. Bir yandan IKEA-huzur / rahatlama algısını da güçlendiriyor herhalde. Tabii bu ASMR olayını bilenler ve sevenler için; bilmeyenler açısından genel tepkiye YouTube yorumlarında sık sık rastlanıyor: "Wtf?" Bunu tercüme etmeye gerek bile görmüyorum.

Görsel: YouTube