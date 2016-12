Hikaye Anlatımını Güçlendiren Sanal Gerçeklik Çalışmaları [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: sanal gerçekliği bir empati aracı olarak kullanan, hikaye anlatımında yeni yollar üreten kampanyalar.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Sanal gerçeklik için 2015 yılında gelecek yılın kehanetlerini yaparken piyasa çıkmasıyla birlikte yaygınlaşacak ve konsept çalışmaların dışına çıkacak demiştik. Bu yıl ise en az bir kez sanal gerçeklik deneyimlemişlerin sayısı da evinde donanıma sahip kişi sayısı da arttı. Artık sanal gerçeklikle yapılan her şey değil, değerli ve fikir barındıran işler parlıyor. Önümüzdeki yıl da bu seçicilik ve yaratıcı fikir üretme sürecinin çıtası yükselmeye devam edecek.

Sanal Gerçeklik İçinde Yaşayan Dali Eserleri

Dali Müzesi, sanal gerçekliğe uygun içerik üretimi konusunda sınıfın örnek öğrencisi gibi bir çalışmaya imza atıyor. Fransız ressam Jean-François Millet'nin L'Angelus eserinin yadigarı olarak yapılan Dali'nin "Archaeological Reminiscence of Millet’s Angelus” isimli eseri, kocaman bir dünya içerisinde yaratılıyor ve kulelerin içinden tırmanıp gökyüzünün katmanlarını inceleyebiliyoruz.



Sanal Gerçeklikle Kolay Pandomim

Mime Academy, pandomimi sanal gerçeklikle birleştirerek sanal mim eğitimi veriyor. Durumun parodi ile gerçeklik arasında kalan bu duruşu içerisinde gerçekten yayınlanmış bir uygulama bulunuyor. Mime Academy ile birlikte dışardan bakanlar sizi pandomim yaparken görüyor, siz ise canlandırdığınız sahneyi tamamlanmış parçalarıyla birlikte görebiliyorsunuz. Halat çekmek, duvara dokunmak gibi mim sanatı içindeki klasikleşmiş eylemleri böylece dijitale taşımış oluyorsunuz.



Otizmli Bir Çocuğun Gözünden Alışveriş Merkezi

The National Autistic Society (Ulusal Otizm Derneği) tarafından hazırlanan “Autism TMI Virtual Reality Experience” isimli eğitici sanal gerçeklik videosu, otizmlilerin günlük hayatlarında neler yaşadığını onların gözünden görebilmemizi, duyabilmemizi sağlıyor. 360 derece izlenebilen video, alışveriş merkezinde annesinin ATM’den para çekmesini bekleyen 10 yaşındaki otizmli çocuk Alex Marshall’ın birkaç dakika içinde olduğu yerde neler hissettiği ve neler gördüğünü anlatarak, otizmle dünyaya gelen insanlarla empati kurabilmemizi sağlıyor.



Samsung Yükseklik Korkusuna Sanal Gerçeklikle Çözüm Arıyor

Psikolojide akrofobi olarak adlandırılan yükseklik korkusu, her dört kişiden birinde görülüyor ve bu sebeple dünyadaki en yaygın fobilerin başında geliyor. İnsanların yükseklik korkularını yenmesine yardımcı olmak isteyen Samsung, bu alanda Launching People isimli bir kampanyaya imza attı. #BeFearless etiketiyle oluşturulan kampanyanın amacı, Samsung’un ürettiği Samsung Gear VR ile kurgulanan sanal gerçeklik deneyimi aracılığıyla insanların bu korkularını yenmelerini sağlayabilmek.

Okul Servisi Penceresinden Mars Manzaraları

Lockheed Martin, çocukların içlerindeki potansiyele güvenmelerini sağlayıp bu potansiyeli açığa çıkartmalarına yardım etmek ve hatta onların Mars’a yolculuk etme hayallerini bir parça gerçek kılabilmek için “The Lockheed Martin Virtual Experience Bus” isminde bir sanal yolculuk hazırladı. Bu sanal otobüs yolculuğu, aynı zamanda Lockheed Martin’in ülke çapındaki STEM (FeTeMM; Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi programı ‘Generation Beyond’un da önemli bir parçasını oluşturuyor.



360 Derecelik Aile İçi Şiddet

BBDO Rusya, Aile Sorunları Psikolojik Yardım Merkezi’yle birlikte, insanların, aile içinde şiddet gören kadınlara sırtını dönmemesi gerektiği uyarısında bulunan etkileyici bir kampanyaya imza attı. “Do Not Look The Other Way” ismindeki kampanya, Rusya’da şiddet gören kadınların “Beni dövmesi, sevgisinin bir göstergesi” bahanesi ardına sığınarak aile içi şiddete göz yummalarını engellemek istiyor. Rusya’da eşleri ya da sevgilileri tarafından şiddete maruz kalan kadınların sayısını gösteren bir istatistik ya da bu şiddetin sorumlularını cezalandıracak herhangi bir yasa bulunmuyor.

Alkolün Yol Açtığı Bir Kazayı Sanal Gerçeklikle Yolcu Koltuğundan İzleyin

Diageo; sert bir yaklaşımla sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak insanlara kaza anını birebir yaşatan bir iş ortaya koyuyor. VaynerMedia tarafından Diageo için yaratılan sanal gerçeklik deneyimi "Decisions" (Kararlar) ismini taşıyor ve aldığımız kararların sonuçlarıyla yüzleşmemizi sağlıyor.



Sanal Değil, Doğal Gerçeklik

The Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) için Bloomy Ideas tarafından hazırlanan film, günümüzün sanal gerçeklik trendleriyle inceden dalgasını geçerken hala korumamız gereken çok şey olduğunu da hatırlatıyor.



Görsel: #BeFearless of Heights