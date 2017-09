Heineken'den Alkollü Araç Kullanımı Araştırması

Heineken'in araştırması alkollü araç kullanımı konusundaki sosyal ve kültürel baskıları inceliyor.

Heineken, Eylül ayında yaptığı küresel araştırma ile alkollü otomobil kullanma alışkanlıklarını inceledi. İnsanları alkollü araç kullanmaya iten etkileri incelemeyi amaçlayan Heineken, araştırmadan elde ettiği sonuçları geçen yıl F1 iş birliğiyle başlattığı "When You Drive, Never Drink" programı çerçevesinde kullanacak.

10 farklı ülkede 25-54 yaş arası 10 bin yetişkinle yürüttüğü araştırma; farklı kültürlerin farklı sosyal baskılar yarattığını ortaya koyarken alkollü araç kullanımının sanıldığından daha yüksek olduğunu da gözler önüne seriyor.

Brezilya, Çin, Hindistan, İtalya, Meksika, Güney Afrika, Hollanda, ABD, Vietnam ve İngiltere'de yürütülen araştırmaya göre; katılımcıların hemen hepsi ayda en az bir kere alkol aldıklarını söylüyor. Bu kişilerin dörtte üçü ise, alkol aldıktan sonra otomobil başına geçmeyi olası buluyor. Katılımcıların %79'u gece çıkacakları zaman önceden planlama yapmaya çalıştıklarını belirtirken %77'si alkollü otomobil kullandıkları en az bir durum hatırlıyor. Yani, önceden yapılan planlara rağmen planlar işe yaramazsa alkollü trafiğe çıkmak kabul edilebilir bulunuyor.

Araştırmaya katılanların %64'ü eğer iyi yedilerse, arada uyudularsa veya farklı içecekler tükettilerse alkollü otomobil kullanmanın kabul edilebilir olduğunu düşünüyor. %25'lik bir kesim ise arkadaş baskısı karşısında alkollü olsalar da araç başına geçilebileceğini söylüyor

Araştırmanın diğer çarpıcı sonuçları ise şöyle:

Katılanların yarısı alkol alıp otomobil kullanmayı "alkollü araç kullanmak" olarak tanımlamıyor.

Dörtte biri içinde bulundukları kültürde alkollü araç kullanmanın normal görüldüğünü söylüyor.

Katılanların sadece %43'ü polis tarafından çevrilme endişesi taşıyor.

%50'lik bir kesim içmeyenlere göre alkol toleranslarının daha yüksek olduğunu, bu nedenle becerilerinin zayıflamadığını düşünüyor.

%49 eğlenceye kendilerini kaptırdıklarını, %27 ise bazen aracı kullanmak için bir kişiyi sürücü olarak belirlemeyi unuttuklarını söylüyor.

Heineken, araştırmadan elde ettiği iç görüleri bilinçlendirme kampanyasında kullanarak insanlarda bir davranış değişikliği elde etmeyi umuyor. Hayatımızdaki karar anlarında doğru kararı vermek için bazen biraz dürtülmeye gereksinim duyduğumuzu söyleyen Nudge Teorisini temel alarak, olumlu davranış değişiklikleri için gerekli motivasyonları bulmaya çalışacak. Heineken; belli pazarlarda Nudge Teorisi alanında uzman davranış tasarımcısı Sille Krukow ile çalışarak alkollü araç kullanımını etkili bir şekilde azaltacak kampanyalar üzerine yoğunlaşacak.

