Havada Karada Hız Yapan Hoverkraftlar

Strawbees tarafında üretilen hoverkraft kitleri, geri dönüştürülmüş malzemelerle inşa edilebiliyor.

Eğitim oyuncakları tasarlatan ödüllü tasarım şirketi Strawbees, Kickstarter üzerindeki üçüncü projesini de başarıyla tamamladı, gerekli fonu hızla topladı, şimdiyse üretim aşamasında. Bir hoverkraft projesi olan bu projenin en önemli özelliği çöpe atılan malzemelerle inşa edilebiliyor olması.

Daha önce pipetlerle yapılan robot Quirkbot ile gündeme gelen İsveçli şirketin son tasarımı olan Strawbees Hovercraft; hava yastıklı bir tekne maketi. Ambalaj ve ürün tasarımında 1950'leri anımsatan, retro bir görsel dil kullanılmış. Hem oyuncak hem fen projesi olarak görülebilecek bu oyuncak denizde ve havada saatte 40 km'ye varan bir hız yapabiliyor. Bu nedenle dünyanın en hızlı geri dönüştürülmüş oyuncağı olduğunu söylüyor.

Strawbees'in kurucularından Erik Thorstensson tarafından geliştirilen proojenin en önemli özelliği geri dönüştürülen malzemelerle yapılması. Zira Thorstensson tam da buradan yola çıkmış, bir gün dronu yere çakılınca bu elde kalan parçalarla ne yapsam diye düşünürken bulmuş kendini ve hemen bir karton almış, o parçaları kullanarak ilk Strawbees hoverkraftını inşa etmiş. Ekip de fikre ve hoverkrafta bayılınca oradan ilerlemişler.

Hafif malzemelerle üretilen Hovercraft, hız ve manevra kabiliyeti için tasarlanmış yüksek mühendislik ürünü bir araç. Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği bir araya getiren bir proje aslında. Bu anlamda merak ve yaratıcılığı teşvik ederken inşa etme, prototip gibi yetileri de çocuklara kazandırıyor. Bir yandan da çevre bilinci ve geri dönüşüm vizyonu da sağlıyor zira Strawbees Hovercraft, asla kırılmıyor, parçalanmıyor. Daha doğrusu parçalansa da çöpten bulabileceğiniz malzemelerle tekrar hayata dönüyor. Hazır bir oyuncak değil; çocuklar ve ebeveynlerinin tasarım sürecinin parçası olabilmeleri ve bu keyfi yaşayabilmeleri için kitler halinde geliyor. Doğası gereği "maker"lara seslenen bir ürün yani.

Kutunun içerisinde enjeksiyon döküm parçalar, karton, kılıflar, mekanik aksamı bir araya getirmek için özel Strawbees pipetleri, elektronik gereçler (pil, motor ve diğer) ve süslemek için 1950 stili kaplamalar kaplamalar geliyor. Tabii dilerseniz maketinizi kendiniz de dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz

Temmuz ortasında fonlaması biten Kickstarter kampanyasının ardından Kasım ayı gibi teslimat hedefi var. Üretim ve teslimat tamamlandıktan sonra özellikle maker dünyasında ses getireceğini ve kendine özgü bir hayran kitlesi yaratacağını tahmin etmek zor değil. Renk renk, desen desen hoverkraftların birbiriyle yarıştırıldığını şimdiden görür gibiyim.



<

Görsel: Kickstarter