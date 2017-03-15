Google ile Sanal Gerçeklikte Wonder Woman Deneyimi [SXSW 2017]

Google, Wonder Woman'ın yeni fragmanına da yer vererek sanal gerçeklikle filmin dünyasını birleştirdi.

DC Comics'in sinemaya taşıdığı son kahramanı Wonder Woman, 2 Haziran'da vizyona girecek. 12 Mart'ta yayınladığı yeni fragmanına paralel olarak SXSW'te Google Fiber'ın mağazası sanal gerçeklikle bütünleşen bir Wonder Woman deneyimine dönüştü.

Google'ın yüksek donanıma sahip sanal gerçeklik gözlüğü Daydream'i de deneyimleme fırsatı sunuyordu. Etkinlik alanının en dikkat çeken yönü ise sanatçı Wesley Allsbrook'un Tilt Brush'la hazırladığı Wonder Woman çizimini canlı seyretmek ve sanal gerçeklik eserin bitmiş halini 3B olarak ve fragmanı ise 2B olmasına rağmen adeta sinema salonundaymış gibi perde üzerinde izlenebilmesiydi.

Wesley Allsbrook gives a live demo at the #ArtofWonder Google Tilt Brush Experience - today at Google Fiber Space! 💥🖌 #SXSW #SXSWonder pic.twitter.com/HUTCDQ1PhJ

— #WonderWoman (@WonderWomanFilm) 13 March 2017

Google Tilt Brush'ın daha önce yayınlanan videolarında 3 boyutlu çizim yapmanın nasıl bir his olduğunu görmüştük. Ancak Tilt Brush yapılan çizimlerin etkileyici yönü, deneyimlendiğinde fark ediliyor. Zira bir heykeltraş gibi 3 boyutlu düşünüp yapılan çizimin tek bir yüzünü değil derinliğini de boyamak ayrı bir detay kazandırıyor.

Google Fiber alanının diğer kısmında ise Wesley Allsbrook, ziyaretçilere gerçek zamanlı çizim yaparken bir yandan da Google Cardboardları sim ve yaldızlarla süsleyip tamamen size özel gözlükler tasarlayabiliyorsunuz. Ayrıca etkinlik alanında ve şehrin farklı köşelerinde Faith 47 ve C Finley gibi mural sanatçılarının Wonder Woman eserleri yer alıyor.

SXSW: Stand with #WonderWoman when you check out our #SXSWonder mural, created by artist @iamfinley! See it today - 1400 S Congress Street pic.twitter.com/FyiP94ag41

— #WonderWoman (@WonderWomanFilm) 13 March 2017

Görsel: Wonder Woman, Bigumigu