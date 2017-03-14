Gerçek Mekanlar Dijital Oyun Alanlarına Dönüşürse

Initi tarafından gerçekleştirilen proje, projection mapping ile hareket algılama teknolojilerini birleştirerek mekanı ve mekanın öğelerini etkileşimli bir oyun alanına dönüştürüyor.

Görsel ve işitsel projeler geliştiren Prag merkezli yaratıcı kolektif Initi tarafında geliştirilen etkileşimli oyun çalışması, hareket algılama ve projection mapping teknolojilerini kullanarak mekanı oyunun bir parçası haline getiriyor.

Initi, geçtiğimiz yıl Prag'da hazırladıkları dijital oyun alanı yerleştirmesinde Demonz isimli oyunlarını kullanmış. Oyun aslında bildiğimiz çocuk oyunu yakartopun bir versiyonu, etkileşimli ve dijital bir versiyon elbette. Oyunda, karşı takımın oyuncuları yerine mekanda beliren küçük canlandırma karakterlere top atarak karakterlere isabet ettirmeye çalışıyorsunuz. Karakterler gerçek duvarlara yansıtılıyor ve mekanın gerçek öğelerinden faydalanılıyor. Karakterler kolonlara tırmanıyor, duvarlardan düşüyor, rafların üzerinde ayakta durabiliyor.

Çok geniş ölçekte hareket algılayabilen sistem, oyunun kapladığı alanın sınırsız olabilmesine imkan tanıyor. Bu sayede dilerseniz 1 km uzunluğunda bir şerit oyun alanı olarak belirlenebiliyor. Ve tabii, oyuna katılacak kişi sayısında da bir sınırlama yok.

Oyun çocuklar için müthiş eğlenceli görünüyor. Ancak yetişkinlerin de hoşuna gidecek bir proje gibi görünüyor. Bu teknolojiyi kullanarak daha farklı oyunların geliştirilmesi de planlar arasında.





Künye:

Konsept: INITI.org

Etkileşim: Dan Gregor

Programlama: Ondřej Průcha, Michal Rydlo

Karakterler: Radek Doskočil

Ses: Ondřej Skala

Teknik Destek: David Kubant

Yapım: Jindřich Krippner ve st.dio

Görsel: Vimeo