Elalem Ne Derse Desin!

Nike Women için Orta Doğu bölgesine yönelik hazırlanan film; kadınların üzerindeki "etraf ne der" baskısını sorguluyor.

Kısa süre önce hazırladığı "Eşitlik" mesajlı filmiyle büyük beğeni toplayan Nike; daha sonrasında yayına giren ve dünyanın farklı bölgelerindeki kadınları hedefleyen Nike Women filmleriyle de çok konuşuluyor. Kız çocuklarına yüklenen rollere değinen Rusya filmi ve Türk atletlerin kalıplaşmış yargılarla dalga geçtiği “Bizi Böyle Bilin” filmlerinin yanı sıra Orta Doğulu kadınlar için çekilen film de toplumsal baskıları eleştirirken kadınların gücünü ön plana çıkarıyor.

Diğer iki filmde olduğu üzere yine Wieden+Kennedy Amsterdam tarafından hazırlanan Nike Women Orta Doğu filmi, “What will they say about you?” (Hakkında ne söyleyecekler?) ismini taşıyor. Ve tam da isminin işaret ettiği üzere, özellikle bu bölgenin kültüründe güçlü bir mahalle baskısı yaratan “Hakkında ne düşünürler?” yargılarını eleştiriyor.

Filmin dayandığı düşünce bize de oldukça tanıdık gelecektir. Yaptığın şeyin bir kadına yakışıp yakışmamasından, hangi saatte nerede olduğundan nasıl davrandığına kadar pek çok konuda "etrafın" düşünecek kötü bir şeyi olmasına ve davranışlarımızı buna göre şekillendirmeye biz de alışkınız. Bu film de bunu sorguluyor, "elalem ne der" çekincesiyle koyulan sınırlamalarla kadınları yüzleştiriyor.

Filmde, özellikle spor alanında ünlü isimler var: Ürdünlü boksçı Arifa Bseiso; BAE’den parkur koçu Amal Murad; Tunuslu eskrim şampiyonu Inès Boubakri; BAE'den Balqees Fathi ve yine BAE’den buz patenci Zahra Lari. Filmin son derece müzikli ve ahenkli dış sesi ise Suudi Arabistan'lı oyuncu ve sanatçı Fatima Al-Banawi'ye ait.

Görsel: Nike, YouTube