Elalem Ne Derse Desin!
Nike Women için Orta Doğu bölgesine yönelik hazırlanan film; kadınların üzerindeki "etraf ne der" baskısını sorguluyor.
Kısa süre önce hazırladığı "Eşitlik" mesajlı filmiyle büyük beğeni toplayan Nike; daha sonrasında yayına giren ve dünyanın farklı bölgelerindeki kadınları hedefleyen Nike Women filmleriyle de çok konuşuluyor. Kız çocuklarına yüklenen rollere değinen Rusya filmi ve Türk atletlerin kalıplaşmış yargılarla dalga geçtiği “Bizi Böyle Bilin” filmlerinin yanı sıra Orta Doğulu kadınlar için çekilen film de toplumsal baskıları eleştirirken kadınların gücünü ön plana çıkarıyor.
Diğer iki filmde olduğu üzere yine Wieden+Kennedy Amsterdam tarafından hazırlanan Nike Women Orta Doğu filmi, “What will they say about you?” (Hakkında ne söyleyecekler?) ismini taşıyor. Ve tam da isminin işaret ettiği üzere, özellikle bu bölgenin kültüründe güçlü bir mahalle baskısı yaratan “Hakkında ne düşünürler?” yargılarını eleştiriyor.
Filmin dayandığı düşünce bize de oldukça tanıdık gelecektir. Yaptığın şeyin bir kadına yakışıp yakışmamasından, hangi saatte nerede olduğundan nasıl davrandığına kadar pek çok konuda "etrafın" düşünecek kötü bir şeyi olmasına ve davranışlarımızı buna göre şekillendirmeye biz de alışkınız. Bu film de bunu sorguluyor, "elalem ne der" çekincesiyle koyulan sınırlamalarla kadınları yüzleştiriyor.
Filmde, özellikle spor alanında ünlü isimler var: Ürdünlü boksçı Arifa Bseiso; BAE’den parkur koçu Amal Murad; Tunuslu eskrim şampiyonu Inès Boubakri; BAE'den Balqees Fathi ve yine BAE’den buz patenci Zahra Lari. Filmin son derece müzikli ve ahenkli dış sesi ise Suudi Arabistan'lı oyuncu ve sanatçı Fatima Al-Banawi'ye ait.
Künye:
Reklamveren: Nike
Reklam Ajansı: Wieden+Kennedy Amsterdam
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Eric Quennoy, Mark Bernath
Yaratıcı Yönetmen: Craig Williams, Al Merry
Sanat Yönetmeni: Teresa Montenegro
Reklam Yazarı: Mohamed Diaa
Yayın Yapımı Bölümü Başkanı: Joe Togneri
Yapım Yardımcısı: Khalid El Khouani
Planlama Bölümü Başkanı: Martin Weigel
Planlama Yöneticisi: Stephane Missier
İletişim ve Dijital Strateji Yöneticisi: Greg White
İletişim Planlama: Jocelyn Reist
Grup Marka Yöneticisi: Kathryn Addo
Marka Yöneticisi: Amber Martin
Marka Müdürü: Luke Purdy
Sanat Yapım: Maud Klarenbeek
Proje Yöneticisi: Loes Poot
İş İlişkileri: Emilie Douqué
Film Yapım
Yapım Şirketi: Division
Yönetmen: Fleur Fortuné
Görüntü Yönetmeni: Natasha Braier
Stilist: Hannah Edwards
Uygulayıcı Yapımcı: Benoit Roques
Yönetici Yapımcı: Jules De Chateleux
Kurgu: Trim Editing
Kurgucu: Paul Hardcastle
Kurgu Yardımcısı: Ed Hanbury
Audio Post: Grand Central Recording Studios
Sound Designer/Mixer: Raja Sehgal
Additional Tracklay: George Castle
Ek Kayıtlar: Stainless Sound
Ses Mühendisi: Nick Smith
Ses Yardımcısı: Robert Stelmach
Müzik: Woodwork Music
Sanatçı: Philip Kay “Full Circle”
Müzik Yapım: Andy Oskwarek
Post Prodüksiyon: Glassworks Amsterdam
VFX Süpervizörü: Kyle Obley
Lead Flame: Kyle Obley
Flame: Hugo Rodriguez
Renklendirme: Matt Hare
Yapımcı: Jason Bartnett
Yapım Başkanı: Anya Kruzmetra
Fotoğrafçı: The Wade Brothers, Making Pictures
Retouch: Stanley’s Post