Dik Bir Yamaca Kurulu Mağaza

37.5 Technology için gerçekleştirilen çalışmada sadece tırmanışçıların ulaşabileceği, dik bir yamaca kurulan mağazaya ulaşmayı başaranlara giyim malzemeleri dağıtıldı.

37.5 Technology, doğa sporlarına yönelik kumaş ve malzemeler satan bir firma. Hedef kitlesi adrenalin ve doğa tutkunları olunca, bu hedef kitleye seslenen bir reklam çalışması gerekiyor tabii. Örneğin, Colorado'da bulunan Eldorado Kanyonunda sadece dağcıların ve kaya tırmanışçılarının ulaşabileceği, dik bir yamaca bir mağaza kurmak gibi!

Geçen yıl CP+B'den ayrılan bir grup tarafından kurulan reklam ajansı Work in Progress'in yarattığı iş; geçtiğimiz hafta 2 günlüğüne uygulamaya konuldu. Çalışma için zorlu tırmanış koşullarıyla bilinen bir yere karar verildi ve Eldorado Kanyonu'nun simgeleşmiş yamaçlarından Bastille Duvarı seçildi. 100 metrelik bu dik yamaca kurulan "Cliffside Shop", mağazaya ulaşanlara markanın kumaşlarıyla üretilmiş giyim malzemeleri sağladı. Malzemeler ücretsiz verilse de, bedeli yamacı tırmanmaktı tabii. Kendisi de dağcı olan Dave Bywater; bütün gün mağazada durarak "müşterilerle" ilgilendi. Bu dikkat çekici aktivasyona Lynn Hill, Jesse Huey ve James Lucas gibi ünlü tırmanışçılar da katıldı.

Çalışmanın amacı hedef kitle içerisinde marka bilinirliğini artırmaktı elbette ve bu konuda oldukça ses getirdi. Bunun dışında çalışma sayesinde elde edilen gelirler, Eldorado Kanyonu'ndaki bazı yolların iyileştirilmesi ve doğal alanların korunması için bağışlandı. Bu pop-up mağaza fikrinin önümüzdeki günlerde başka zorlu ve çaba gerektiren noktalarda da açılması planlanıyor.

Künye:

Reklamveren: 37.5/Cocona

Reklam AJansı: WorkInProgress

Ajans Ortağı/ Yaratıcı: Matt Talbot, Andrew Lincoln

Ajans Ortağı / Hukuk: Pete Sheinbaum

Ajans Ortağı / Yapım: Stafford Bosak

Ajans Ortağı / Müşteri - Strateji: Evan Russack, Alex Guerri

Ajans Ortağı / Teknoloji: Harold Jones

Yaratıcı Yönetmen: Stephanie Kohnen

Sanat Yönetmeni: Jimmy Rosen

İş İlişkileri: Jen DeCastro

Yapım Şirketi: Shine & Polish

Yönetmen: Jon Glassberg

Yönetici Yapımcı: Rich Minkoff

Fotoğrafçı: Matt Irving

Uygulayıcı Yapımcı: Andrew Campbell

Yapım Yöneticisi: Tyler Young

Halkla İlişkiler: Clarissa Driban

Kurgu: Jon Glassberg

Renklendirme: Shawn King

Hareket Tasarımcısı: Josh Troob

Post Prodüksiyon: Catchlight Digital, NYC

Görsel: YouTube