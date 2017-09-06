Dik Bir Yamaca Kurulu Mağaza
37.5 Technology için gerçekleştirilen çalışmada sadece tırmanışçıların ulaşabileceği, dik bir yamaca kurulan mağazaya ulaşmayı başaranlara giyim malzemeleri dağıtıldı.
37.5 Technology, doğa sporlarına yönelik kumaş ve malzemeler satan bir firma. Hedef kitlesi adrenalin ve doğa tutkunları olunca, bu hedef kitleye seslenen bir reklam çalışması gerekiyor tabii. Örneğin, Colorado'da bulunan Eldorado Kanyonunda sadece dağcıların ve kaya tırmanışçılarının ulaşabileceği, dik bir yamaca bir mağaza kurmak gibi!
Geçen yıl CP+B'den ayrılan bir grup tarafından kurulan reklam ajansı Work in Progress'in yarattığı iş; geçtiğimiz hafta 2 günlüğüne uygulamaya konuldu. Çalışma için zorlu tırmanış koşullarıyla bilinen bir yere karar verildi ve Eldorado Kanyonu'nun simgeleşmiş yamaçlarından Bastille Duvarı seçildi. 100 metrelik bu dik yamaca kurulan "Cliffside Shop", mağazaya ulaşanlara markanın kumaşlarıyla üretilmiş giyim malzemeleri sağladı. Malzemeler ücretsiz verilse de, bedeli yamacı tırmanmaktı tabii. Kendisi de dağcı olan Dave Bywater; bütün gün mağazada durarak "müşterilerle" ilgilendi. Bu dikkat çekici aktivasyona Lynn Hill, Jesse Huey ve James Lucas gibi ünlü tırmanışçılar da katıldı.
Çalışmanın amacı hedef kitle içerisinde marka bilinirliğini artırmaktı elbette ve bu konuda oldukça ses getirdi. Bunun dışında çalışma sayesinde elde edilen gelirler, Eldorado Kanyonu'ndaki bazı yolların iyileştirilmesi ve doğal alanların korunması için bağışlandı. Bu pop-up mağaza fikrinin önümüzdeki günlerde başka zorlu ve çaba gerektiren noktalarda da açılması planlanıyor.
Künye:
Reklamveren: 37.5/Cocona
Reklam AJansı: WorkInProgress
Ajans Ortağı/ Yaratıcı: Matt Talbot, Andrew Lincoln
Ajans Ortağı / Hukuk: Pete Sheinbaum
Ajans Ortağı / Yapım: Stafford Bosak
Ajans Ortağı / Müşteri - Strateji: Evan Russack, Alex Guerri
Ajans Ortağı / Teknoloji: Harold Jones
Yaratıcı Yönetmen: Stephanie Kohnen
Sanat Yönetmeni: Jimmy Rosen
İş İlişkileri: Jen DeCastro
Yapım Şirketi: Shine & Polish
Yönetmen: Jon Glassberg
Yönetici Yapımcı: Rich Minkoff
Fotoğrafçı: Matt Irving
Uygulayıcı Yapımcı: Andrew Campbell
Yapım Yöneticisi: Tyler Young
Halkla İlişkiler: Clarissa Driban
Kurgu: Jon Glassberg
Renklendirme: Shawn King
Hareket Tasarımcısı: Josh Troob
Post Prodüksiyon: Catchlight Digital, NYC
Görsel: YouTube