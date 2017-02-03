Dijital Çizimlerinizi Kağıda Taşıyan Robot Kol: Line-us

Line-us, dijital olarak yaptığınız çizimlerinizi herhangi bir kağıt yüzey üzerine yeniden çiziyor.

Line-us, internete bağlı olarak çalışan çizim yapan bir robot kol. Mobil cihazlar üzerinde gerçekleştirdiğiniz çizimleri gerçek zamanlı olarak taklit eden robot, ekranda çizdiğiniz her şeyi kağıda dökebiliyor. Diğer Line-us robotlarıyla da iletişim kurmak isterseniz çiziminizi kaydedip paylaşmanız yeterli.

Line-us, kendini bir çizici ya da yazıcı olarak tanımlamıyor, sadece uygulama üzerine yapılanın aynısını kağıda çiziyor. İstediğiniz herhangi bir yüzey üzerinden çiziminizi gerçekleştirebilmeniz mümkün. Eskiz defteriniz, günlüğünüz, defteriniz ya da herhangi bir kağıt parçası... 150 gram ağırlığındaki Line-us'ın çalışması için bir USB güç kaynağına bağlanmak yeterli oluyor. Ayrıca sabitleme özelliği sayesinde buzdolabına ve duvar gibi dikey yüzeylere asılabiliyor.

Robot kol, Durrell Bishop ve Robert Poll'un inisiyatifiyle geliştirildi. Line-us; iOS ve Android'de kullanılabiliyor. Ayrıca Mac ve Windows bilgisayarlarda da çalışıyor. Parmak, kalem ya da tablet kalemiyle istediğiniz şekilde çiziminizi yapabilirsiniz.



Line-us şu anda Kickstarter'da destek bekliyor. Fonlanma aşamasında olan çalışmanın hayata geçip geçmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.





















Görsel: Kickstarter