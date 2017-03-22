Defile Öncesi Çamaşır Yıkamak

AEG çamaşır makinelerinin yıkama özenini göstermek için Stockholm Moda Haftası'nda kıyafetleri podyuma çıkmadan hemen önce yıkamış.

AEG; çamaşır ve kurutma makinelerinin yıkama becerilerini ve en hassas kıyafetleri bile zarar vermeden yıkayıp kurutabildiklerini anlatmak için farklı bir yol izlemeye karar vermiş ve Stockholm Moda Haftası'nda ilginç bir deney yapmış. İskandinavya'nın popüler giyim markası Whyred ile işbirliği yapan AEG, Moda Haftası'ndaki defilenin hemen öncesinde podyuma çıkacak kıyafetleri yıkamış ve kurutmuş.

AEG Fashionwash adı verilen deney oldukça sade bir fikre dayanıyor: Bir çamaşır makinesi ve defileye anlar kala gerçekleştirilen büyük riskli bir yıkama işlemi. Riskin büyüklüğünün sebebi kıyafetlerin sadece dakikalar sonra podyuma çıkacak olmaları ve yün, ipek ve kaşmir gibi son derece hassas malzemelerle üretilmiş olmaları. Dolayısıyla üzerlerinde "yalnızca kuru temizleme" veya "elde yıkayınız" etiketi taşıyan bu tasarım kıyafetlerdeki herhangi bir bozulma iki marka için de ciddi bir sorun. Ancak, deney olumlu sonuçlanmış, AEG Whyred'in A/W17 koleksiyonunun tüm kıyafetlerini başarıyla yıkamış, kurutmuş, defile sekteye uğramamış, tasarımcılar da rahat bir nefes almışlardır sanırım.

Deney iki marka için de önemli bir deneme. AEG açısından bakıldığında bu deney AEG'nin en hassas kumaşları bile başarıyla yıkayıp kurutabileceğini ispatlıyor. Yıkama ve kurutma işlemleri sonrasında kıyafetlerin renginde, ipliklerinde ya da yapısında , herhangi bir bozulma görülmemiş. Sürdürülebilir malzeme ve tasarımlarıyla bilinen giyim markası Whyred açısındansa bu deney; tasarımlarda kullanılan yüksek kalite, saf kumaşların evde bile yıkanabileceğini, böylece malzemenin kıyafetin yaratıcılığını ve işlevselliğini sınırlamayacağını gösteriyor. Whyred'in yaratıcısı Roland Hjort'a göre bu deney aynı zamanda doğru yıkama şartlarıyla ürünün ömrünün nasıl artırabileceğini de anlatıyor.

Künye:

Reklam Ajansı: Pool, Stockholm, İsveç

Reklamveren: AEG

Sanat Yönetmeni: Pj Lindqvist

Reklam Yazarı: Jenny Åberg-Hüttner

Proje Yöneticisi: Therese Andersson

Proje Sorumlusu: Johanna Bergbom

Yönetmen: Kirke Aillo Rodwell

Yapımcı: Signe Falk

Yönetici Yapımcı: Martina Stöhr

Görsel: YouTube