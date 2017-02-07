Dairesel Bir Aydınlatma: Loop Giant

Timo Niskanen tarafından tasarlanan Loop Giant'ın alışılageldik lambalardan farkı; oldukça büyük oluşu ve bulunuş hikayesi.

Tasarımcı Timo Niskanen, köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada bir engeli fark eder. Kardan çıkan bu mini golf parçası ilgisini çeker. Odaklandığı zaman kafasında ışık yanar ve Loop Giant'ın temelleri orada atılır.

Tesadüfi ve beklenmedik bir fikirle hayata geçen Loop Giant'ın tasarımcısı; Helsinki merkezli Himmee tasarım markasının sahibi Timo Niskanen. Himmee'nin koleksiyonu arasında yer alan Loop ile aynı görsel yapıya sahip olan Loop Giant'ın farkı, çok daha büyük olmasında. Yan yana durduklarında fark daha net ortaya çıkmakta. Alüminyum bir gövdeye sahip olan ve heykel şeklinde tasarlanan bu lamba, LED ışıklarla etrafını aydınlatıyor. Kemer şekline bir yapıya sahip olan lamba, iç tarafından aydınlatma özelliğine sahip. Ayrıca dokunmatik kontrol devresi (dimmer) sayesinde lamba kontrol edilebiliyor.

Loop Lamb'in satışı şu anda sitede mevcut. Loop Giant ilk kez Stockholm Mobilya Fuarı'nda 7-11 Şubat 2017 tarihlerinde gösterilecek.

Görsel: Himmee