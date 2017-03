Bu Fotoğrafı Göndermek İstediğinize Emin Misiniz?

Children of the Street Society için hazırlanan farkındalık kampanyası, gönderilen bir çıplak fotoğrafın yanlış ellerde ne şekilde kullanılabileceğini gençlere hatırlatıyor.

Çocukların cinsel istismarını önlemek için çalışan Children of the Street Society in Canada, özellikle ergenlerin ve genç nesilin internet ortamında gerek farklı internet siteleri gerekse telefon uygulamaları üzerinden çıplak veya mahrem fotoğraflarını paylaşmalarının yaratacağı sorunlara karşı farkındalık uyandırmak için bir kampanya hazırladı. Reklam ajansı Cossette Vancouver'ın imzasını taşıyan "Uncertain Terms" isimli kampanya, çok da iyi tanımadığınız veya güvenmediğiniz birine gönderilen bir "mahrem" fotoğrafın nasıl kullanabileceğini gençlere ve anne-babalara hatırlatıyor, bu konuda onları sert bir şekilde uyarıyor. Bunu da hiçbirimizin okumaya tenezzül etmediği "Kullanım şartları ve Hükümleri" metinleri aracılığıyla yapıyor.

Sexting, internetin dağarcığımıza yeni eklediği sözcüklerden biri de, Türkçe'de henüz karşılığı yok. Sexting, mesajlaşırken hararete kapılıp seksi, çıplak ya da erotik fotoğraf, video veya metinlerin gönderilmesi demek. Genelde genç insanlar ve ergenler arasında, özellikle de internet ortamlarında ve sosyal platformlarda oldukça yaygın... Ancak "sexting" beraberinde bir takım tehlikeler de getiriyor elbette. Anın şehveti geçtikten sonra karşı tarafın fotoğrafları veya videoları kullanarak istismara yönelmesi, yakınlara gönderme tehditiyle şantaj için kullanması, daha fazla fotoğraf istemesi veya başka taleplere zorlaması gibi yollarla gönderilen bir tek çıplak fotoğraf yanlış ellerde kolaylıkla sanal zorbalığa hatta zaman zaman akran baskısına dönüşerek gençlerin hayatını mahvedebiliyor. Children of the Street Society için hazırlanan kampanya da tam olarak bunu önlemeyi amaçlıyor.

Açıkhava, TV ve dijitalden oluşan kampanya için hazırlanan videoda, genç bir kızın bilgisayar başında tam "o" fotoğrafı gönderecekken bir uyarıyla durdurulmasını izliyoruz. Fotoğrafı göndermek istediğine emin misin diyor uyarı, daha sonra kamera odanın içinde dolaşırken beliren uyarılar kıza olabilecekleri daha sert bir şekilde hatırlatıyor: Tüm mahremiyetine erişim vermek istiyor musun? Çevrendeki herkese gösterebileceği halde bunu yapmak istediğine emin misin? Bunu kullanarak daha fazla fotoğraf talep edebileceğinin farkında mısın?

Kampanyanın açık hava işleri de benzer mantıkta... Gençlerin masumiyetlerini ve gençliklerini vurgulayan, aslında seksilikten oldukça uzak ama çıplak oldukları anlaşılan fotoğraflar; uyarı veya kullanım şartları metinleriyle veriliyor. Metinler yasal bir uyarı gibi yazılmış ama fotoğrafı tanımadığınız birine yollamanın nelere mal olabileceğini anlatıyor.

Görsel: YouTube - Cossette