Boya, Yağ ve Sabunla Galaksiler Arasına Açılan Bir Kapı

Thomas Blanchard tarafından hazırlanan Galaxy Gates, kolaylıkla bulunabilecek üç malzemeyle büyüleyici görseller sunuyor.

Birbirine tam olarak karışmayan ve bu gelgitler içerisinde adeta vals yapan sıvılar biraz boyayla buluştuğunda bambaşka kompozisyonlar yaratıyor. Daha önce Ruslan Khasano'un mürekkep, yağ ve sabunla yaptığı O D Y S S E Y çalışması gibi Thomas Blanchard'ın Galaxy Gates'i de formülüğün özgünlüğüyle yepyeni bir cümbüş sunuyor.

4 aylık çalışmanın ürünü olan Galaxy Gates, ince eleyip sık dokunan görüntülerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmış. Öyle ki proje boyunca çektikleri görüntülerin %2'sinden daha azını kullanmışlar. Ve ortaya da boya, yağ ve sıvı sabundan oluşan 2 dakika 21 saniyelik Galaxy Gates çıkmış. Video projesi, minik hava baloncukları ve birbirine karışmayan sınırlarıyla adeta galaksinin uç bir köşesini gözlemliyormuş hissi uyandırıyor ve ismiyle bağını da bu şekilde kuruyor.

Künye:

Müzik: Velvet Coffee

Yönetmen: Oilhack, Thomas Blanchard

Görsel: Vimeo