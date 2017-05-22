Bisikletçileri Görmediğinizde Radyonuz Sizi Uyarırsa

Brezilya'da bir radyo istasyonu için radyo frekansına girerek bisikletlerin fark edilmesini sağlayan taşınabilir bir verici tasarlandı.

Brezilya'da bisiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarının yüksek oranı nedeniyle bisiklet güvenliğini artırmak için yenilikçi bir çalışma hazıranmış. Dijital ajans Isobar Brezilya ve inovasyon laboratuvarı BSB Fab Lab tarafından radyo istasyonu 98 FM için yaratılan "Safety Bike Radio" sürücüleri işitsel yolla uyararak bisikletçilerin kör noktada kalsalar dahi fark edilmelerini amaçlıyor.

Fikir, bisiklet üzerinde taşınan bir radyo vericisi ile çalışıyor. Verici, 30 metre çapındaki radyo frekansına girerek radyo üzerinden uyarı veriyor. Böylece bisiklet bir otomobile fazlaca yaklaştığında o otomobildeki radyo aracılığıyla yayın sırasında önceden kaydedilmiş bir uyarı mesajının yayınlanması sağlanıyor. Hatta dileyen bisikletçi, uygulamayı kullanarak kendi mesajını önceden kaydederek bu kişiselleştirilmiş mesajı da yayınlayabiliyor.

Vericiler deneme amaçlı BSB Fab Lab tarafından hazırlanarak bisikletçilere dağıtılmış. Hafif, şık ve işlevsel özellikleriyle öne çıkan bu vericileri; site üzerindeki kolay talimatlar yoluyla, matarasını kullanarak herkesin kendi kendine yapması da mümkün. Bu vericiyi yapmak zor olmadığı gibi çok maliyetli de değil (38 dolar).

Proje şu an için sadece başkent Brasília ve ülkenin üçüncü büyük şehri Belo Horizonte'de deneme aşamasında. Henüz yalnızca 98 FM'in frekansı üzerinden çalışıyor. Ancak proje ilerledikçe daha çok radyo istasyonunun katılacağı umuluyor. Katılan bisikletçilerin geri dönüşleri ise oldukça olumlu olmuş.

Künye:

Reklamveren: 98FM

Reklam Ajansı: Isobar

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Mateus Braga

Yaratıcı Yönetmen: Alex Coelho, Filipe Braga

Sanat Yönetmeni Paulo Ribas

Reklam Yazarı: Erick Moneró

Müşteri İlişkileri: Eliel Allebrandt

Planlama: Daniel Almeida

İşitsel-Görsel Yapım: Renata Cartafina

Tasarım: Moises Amaral, Filipe Braga

UX: Nathalia Alves

Yapım: Plural Imagem

Yönetmen: Thiago Sassioto

Görüntü Yönetmeni: Geronimo Lessa, Cristiano Santos

Yönetici Yapımcı: Rafael Santos

Post Prodüksiyon: Márcio Lemes

Ses: Lucas Panda / Sonido

İnovasyon: BSB Fab Lab





Görsel: BSB Fab Lab



