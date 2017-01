Dijital nesil için haftanın gündemi.

Oscar'a aday olan filmlere samimi afişler

89. Akademi Ödülleri'ne aday olan yapımlar, bu hafta başında açıklandı. 24 kategoride sene boyunca aday olan yapımların tüm listesini buradan inceleyebilirsiniz. Collage Humor ise, en iyi film kategorisinde yer alan filmlerin afişlerini samimi yorum ve başlıklarla yeniden ele aldı. Bir anlamda Screen Junkies'in fenomene dönüşen Honest Trailers (Samimi Fragmanlar) serisinden yola çıkarak Collage Humor bu çalışmayı şekillendirmiş.

Görsel: Collage Humor

Sanal gerçeklikte çekilen Oscar adayı kısa film Pearl

Oscar'a aday olan kısa filmler arasında yer alan Google'ın Spotlight Stories çatısı altında ürettiği Pearl, şu andan ücretsiz olarak izleyebileceğiniz tek yapım. Bir yolculuk hikayesi ve müzik videosu hissini yaşatan film dışında kısa film animasyon kategorisinde aday olarak Blind Vaysha, Borrowed Time, Piper ve Pear Cider and Cigarettes yer alıyor. Borrowed Time ve Piper'ı Bigumigu'da daha önce yazıp yayınlama şansı yakalamıştık. Ancak yapımcılar filmlerini kısa süreliğine izlemeye açmıştı. Pear Cider and Cigarettes ise Vimeo üzerinden kiralanarak veya satın alınarak izlenebiliyor.

Star Wars'un yeni filminin ismi açıklandı

Disney, Star Wars'un genişletilmiş evrenini silerek 6 filmin devamı olarak yeni filmler çekeceğini açıklamıştı. Ve bunun üzerine Star Wars: Episode VII - The Force Awakens ile yepyeni bir seri başladı. Star Wars Anthology: Rogue One ile devam eden her yıl bir yeni Star Wars filmi serisinin yeni ayağı da bu hafta açıklandı. Star Wars The Last Jedi orijinal serinin 8. filmi olacak ve 15 Aralık'ta vizyona girecek. Bu ismin neler ifade edebileceğine dair ise birçok spekülasyon üretildi.

Görsel: Star Wars

John Wick'i Michael Jackson canlandırsaydı

YouTube kullanıcı Dean Wyatt, ikinci filmi dört gözle beklenen John Wick'i eğer Michael Jackson canlandırsaydı neler ortaya çıkardı sorusuna yanıt arayarak eğlenceli bir çalışma yarattı. Böylece efsanevi sanatçının sesiyle John Wick'in aksiyonu bir araya geldi.



Marvel evreni oyun dünyasına sıçrıyor

Marvel, Perşembe günü yayınladığı bir video ile The Avengers Project'i duyurdu ve içimize zaptedilemez bir heyecan ekti. The Avengers Project ile, Marvel dünyası video oyunlara taşınacak. Bir değil, birden fazla oyuna hem de! Marvel'ın anlaşma sağladığı ve videoda duyurduğu geliştiriciler ise güçlü portfolyolarıyla; Square Enix, Crystal Dynamics, Eidos Montreal.



Mass Effect evrenine yeni soluk

Bilim kurgu ve uzay temasının beyazperdedeki yükselişine paralel olarak 2007'de başlayan video oyunu serisi Mass Effect, evrenin 4. oyunu Mass Effect: Andromeda'ya ait yeni bir fragman yayınladı. İlk üçlemeden yıllar sonra geçen oyun, serinin hayranlarını heyecanlandırmayı başarıyor.

Oyuncak Hikayesi'nin efsane parçasını baba-kız yeniden yorumladı

Oyuncak Hikayesi'nin (Toy Story) ilk filmden unutulmaz parçalardan You've Got a Friend In Me, 4 yaşındaki Claire ve babası tarafından yeniden yorumlandı. Sene başında yaptığı Little Mermaid videosuyla ünlenen Claire, bu videosuyla da kanalına takipçi toplamaya devam etti.

Norveç, Finlandiya'ya doğum günü hediyesi olarak dağ zirvesi vermek istiyor

Finlandiya, Rusya'dan ayrılıp bağımsız bir devlet oluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu nedenle de ülke çapında kocaman bir doğum günü partisi hazırlığı sürüyor. Norveç ise, komşularına bir dağ hediye etmek istiyor. Finlandiya'nın sınırları içinde bulunan sıradağların en yüksek noktası Norveç sınırları içinde bulunuyor. Norveçli jeofizikçi Bjørn Geirr Harsson tarafından bulunan ve 1980'lerde yapılan bu teklif gerçeğe dönüşürse, Norveç ve Finlandiya arasındaki sınırlarda minik bir değişiklik olacak.

İngiliz pasaportlarında telefonla çekilen fotoğraflar kullanılabilecek



İngiltere'de vize ve pasaport gibi prosedürleri yöneten, göçmenlik işlemleriyle ilgilenen departman Home Office, yaptığı açıklamayla pasaport fotoğraflarında telefon veya dijital ekipmanla çekilmiş fotoğrafların kullanılabileceğini açıkladı. Havalimanlarında ve pasaport başvuru noktalarında yer alan ikonik fotoğraf kabinlerine de veda vakti geliyor.

Shia LaBeouf canlı yayını sırasında tutuklandı, ardından serbest bırakıldı

Shia LaBeouf, Donald Trump'ın başkanlık yemini etmesiyle birlikte New York'taki Museum of the Moving Image'ın önünde canlı yayına başlamıştı. He Will Not Divide Us isimli proje kapsamında 4 yıl sürecek olan canlı yayında Shia Labeouf ve diğer vatandaşlar "He Will Not Divide Us" (-Trump- bizi bölemeyecek.) cümlesini durmaksızın tekrarlıyor.

Perşembe günü yaşanan olaysa ise, Shia LaBeouf New York polisi tarafından tutuklanırken görüntülendi. Sebebi ise yayın sırasında ismi paylaşılmayan bir beyaz üstünlüğüne inanan bir kişinin üzerine yürüyerek "He will not divide us." demesi gösterildi. Olaydan birkaç saat sonra ise serbest bırakıldığı yine canlı yayından öğrenildi.

Tasarım-Sanat

Selen Selviler Özüekren, Core77 Design Awards'ta jüri başkanı oldu

1995'ten bu yana tasarım disiplininin her alanında çalışan isimleri bir araya getiren Core77, önümüzdeki yarışma için başvuruları kabul etmeye başladı. Core77 Design Awards'ta 14 kategoride yer alan projeler değerlendiriliyor. Bu yıl ise Visual Communications kategorisinin jüri başkanı olarak İstanbul'da faaliyet gösteren Karbon'dan Selen Selviler Özüekren seçildi.

Frank'ten önceki Amy Winehouse

Amy Winehouse'un ilk albümü olan Frank'in albüm kapağını çeken Charles Moriarty, Before Frank adını verdiği kitapta Amy'nin fotoğraflarını topluyor. 144 sayfalık kitapta Oscar Ödüllü Amy'nin yönetmeni Asif Kapadia'nın önsözü de yer alıyor. Charles Moriarty'nin orijinal ve çoğunlukla görülmemiş olan 50 fotoğrafından oluşan bu kitap, bize Amy Winehouse'un sağlıklı dönemlerini de gösteriyor.

Zifiri karanlıkta LED'lerle serbest stil kayak

Yönetmenliğini Fred Rousseau'nun yaptığı Moon Line, gece kayak yapan Mathieu Bijasson'ın üzerinden ilerleyen bir hikayeye sahip. LED ışıklarıyla gece yaptığı kayak, bir görsel şölene dönüşüyor. Karanlığa doğan bir yeşil ışık, hem çevresini hem de izleyenleri aydınlatıyor.



Alto's Adventure'ın yapımcılarından yeni oyun

2015'in ödüllü mobil oyunlarından Alto's Adventure'ın yapımcıları, 2016'da yeni oyun yayınlamayarak sessizliğini korumuştu. Bu sene ise yapımcı Built by Snowman, Alto'nun devam oyunu ve iki yeni oyundan sonra şimdi de Skate City bir kaykay oyunu yayınlayacağını açıkladı. Alto's Adventure'ın mekaniklerini alıp, kaykay ve şehir atmosferine taşıyın. Fragmanı bile yükselmeye yetiyor.

Comic Sans'ın tasarımcısının gözünden fontun hikayesi

Great Big Story isimli YouTube kanalı, hemen hepimizin hayatına bulaşmış olan ve ona karşı çok karmaşık hisler beslediğimiz Comic Sans fontunun yaratıcısıyla bir araya geldi. Hazırlanan videoda Microsoft'ta tipografi mühendisi olarak görev alan Vincent Connare, Comic Sans'ı tasarlama sürecinde düşündüklerini, popülerleşmesini ve yaşadıklarını paylaşıyor.

Zamanı söyleyen kokular

Alman tasarımcı Patrick Palcic, saat formuna yeni bir deneyim kazandırıyor. Bakır yüzey şeklinde tasarlanan yapının yüzeyinde 12 adet küçük delik bulunuyor. Her delik bir saati temsil ediyor ve o saate geldiği zaman farklı koku yayıyor. Her saatte bambaşka kokular yayılıyor. Böylece kokuya göre zamanı tahmin etmiş oluyorsunuz. Bakır yüzeyin arkasına yerleştirilen mekanizma sayesinde, küçük deliklerden kokular yükseliyor. Zamanın bir kimliği ortaya çıkmış oluyor.

Dağınıklığa izin vermeyen masa

Litvanyalı mobilya tasarımı ve ev aksesuarları markası EMKO tarafından tasarlanan Pill, 4 ayrı renkte piyasaya sunulmuş. Duvara sabitlenerek kullanılan ürünün iç kısmındaki bölmeleri dilediğiniz şekilde ayarlamanız mümkün. Ayrıca dolapta kabloların geçirilebileceği yuvalar ve ruh halinize uygun derecede ışık verecek LED ışık ekleme seçeneği bulunuyor. Bu dayanıklı ürünün ana özelliklerinden biri de yapımında çam kontrplaktan beyaz kontrplağa kadar değişen ahşap malzemeler ve kaliteli vernik kullanılmış olması.



Yağmur suyu biriktiren içbükey çatılar

İranlı mimarlık ofisi BMDesign Studios, binaların tepesine yerleştirilecek kase şeklindeki haznelerin yağmur suyu biriktirmek amaçlı kullanılabileceğini ve böylece sıcak ve kuru iklimlerle mücadele edilebileceğini düşünüyor. Tahran’da çalışmalarını yürüten BMDesign Studios, içbükey çatı projesini Kirman eyaletinde yapılacak bir okulun planlarını hazırladığı sırada önerdi. Okulun inşa edileceği Ciruft şehrinin kurak iklimini göz önüne alan mimarlar, binadaki su tüketimini dengelemek için çözüm arayışına girdi ve sonuçta bu proje ortaya çıktı.

Reklam-Pazarlama

1 milyar kişi içinde senden bir tane daha yok

Çin denince aklımıza düzen, disiplin gibi şeyler geliyor. Bireyselliğe izin vermeyen, mekanik ama başarıya odaklı bir yaklaşım hayal ediyoruz. Adidas'ın yaratıcı ajansı 72andSunny dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin pazarına yönelik ilk filmi olan "One in a billion" (Milyarda bir) ile bu basmakalıp algılarla oynayarak bambaşka bir şey söylüyor ve Çinli atletleri rutini kırıp yaratıcılıklarını sergiledikleri anlarda gösteriyor.



Apple'a reklam filminde kullandığı Jamie XX parçası yüzünden telif davası açıldı

Apple, Shot on iPhone 6 kampanyası dahilinde hazırladığı 15 saniyelik spot filmlerden birisinde Jamie xx'in "I Know There's Gonna Be (Good Times)" isimli parçasını fon müziği olarak kullanmıştı. Jamie xx'in In Colour albümünde yer alan bu parçadaki Good Times bölümü, a capella grubu The Persuasions'dan alınmış bir sample'a (kesit) dayanıyor. Ve bu noktada da The Persuasions'ın vokali Jerome Lawson, Apple'a karşı bir dava açtı. Ancak açılan dava sample'ın kullanılarak telif ihlal etmesi üzerine değil. Lawson açtığı davanın konusu, sesinin filmde açık bir şekilde kullanılarak kendisinin Apple'ı alenen tasdik ettiği ve elçiliğini yaptığı algısının yaratılması. Kaliforniya'daki Right of Publicity Law'da ise kişinin ismi, sesi, görünüşü, fotoğrafı, imzası tanıtım ve pazarlama alanında kullanılmasına karşı, bireyi koruyan maddeler yer alıyor. Bahsi geçen film;

Intel 360 ile büyüyen sıradan anlar

Geçtiğimiz yıl Intel; özellikle Replay Technologies'i satın aldıktan sonra geliştirdiği yeni sistemlerle spor yayınlarına yönelik teknolojilere ağırlık vermeye başlamıştı. İzleyenlere ekrandaki spor olayının içine girme şansı veren bu teknolojilerden en yenisi Intel 360. Intel'de Super Bowl yayınında kullanılacak sistemini tanıtmak için New England Patriots Patriots oyuncusu Tom Brady ile hazırladığı esprili filmleri, Super Bowl öncesinde yayına soktu.



Starbucks'tan temassız ödeme yapan anahtarlıklar

Starbucks, sadece Japonya'daki mağazalarında geçerli olacak bir temassız ödeme aracı geliştirdi. Harajuku merkezli Japon moda markası Beams ortaklığıyla hazırlanan Starbucks Touch The Drip projesiyle bir kahve damlasını andıran ve temassız ödeme yapabilen anahtarlıklar geliştirildi. İnternet üzerinden satılan bu ürün 4,240 yen (36 USD) olan fiyat etiketiyle satışa çıktı ve kısa sürede tükendi.

Hermès vitrininde el yapımı orman

Zim&Zou'yu kuran Parisli sanatçılar Lucie Thomas ve Thibault Zimmermann, ağırlıklı olarak kağıt, tahta, keçe ve iplik gibi malzemelerle çalışıyor. Favori malzemesi kağıt olan ikili, bilgisayarla yapılan işlerden uzak durmayı tercih ediyor. Çizim, kesim ve montaj aşamalarının tamamını elleriyle yapıyorlar. İşte bu ikili Dubai’de bulunan Mall of Emirates adlı alışveriş merkezinde yeni açılan Hermès mağazası için "Forest Folks" adını verdikleri harika bir vitrin tasarımı yapmış. Vitrinin içinde kağıttan yapılmış yepyeni bir evren inşa etmiş desek daha doğru olur.



Samsung'dan renk körlerine renkleri gösteren uygulama

Samsung'un 2012 yılında başlattığı ve Samsung ürünlerinin insanların hayatını nasıl zenginleştirdiğini anlattığı kampanyası "Launching People" çerçevesinde devreye alınan #SeeColors uygulaması; renk körlerinin hayatlarını sınırlayan bir konuda ileriye doğru bir adım atmasına yardım ediyor. Akıllı telefonlar ve Tizen-destekli akıllı televizyonlar üzerinde çalışan uygulama; Budapeşte Teknik Üniversitesi'nde profesör Klara Wenzel ve ekibinin sadece renk körlüğünü tespit etmek yerine hangi rengin ne kadar eksik görüldüğünü de değerlendiren 30 yıllık çalışmalarını temel alıyor. Uygulama, kullanıcıyı bir dizi teste sokuyor ve bunun sonuncunda renk körlüğüne sahip olup olmadığını, eğer sahipse çeşidini ve seviyesini belirliyor. Daha sonra uygulama ekrandaki renk paletini düzenliyor ve izleyicinin normalde görebildiğinden daha geniş bir renk skalasını doğru şekilde görmesini sağlıyor.

Head & Shoulders'ın yeni serisinin şişeleri %25'i geri dönüştürülmüş plastikten oluşacak

P&G, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı lansmanla Head & Shoulders'ın "dünyanın ilk okyanustaki plastik atıkları geri dönüştürerek üretilmiş şampuan şişesini" geliştirdiğini duyurdu. 19 Ocak'ta yapılan açıklamayla da perçinlenen bu gelişmeyle birlikte P&G doğaya ve çevreye karşı bilinçli olduğunu söylüyor, okyanus kirliliğine ve petrol atıklarına dikkat çekiyor. Ancak bu gelişme hakkında atılan tüm başlıklar geri dönüştürülmüş plastikten şişe ürettiğini söylüyor fakat şişenin %25'inin geri dönüştürülmüş plastik olduğunu söylemiyor. Bu eksik bilgilendirme ise güven sorunu doğuruyor.

Kumdan Porsche

Yeni Porsche 718 Cayman'ın tanıtımı için deneyim tasarımı ajansı Marketing Toys ilginç bir mekan sponsorluğu çalışmasına imza attı. Geçtiğimiz Ağustos ayında aracın birebir kumdan modelini Çeşme Before Sunset Beach'e yerleştiren ajans, bu işle Ocak ayı başında ODD ödüllerinde halk ve jüri oylaması sonucunda "Yılın Outdoor Uygulaması" ödülünü aldı.



Teknoloji-Dijital

Avustralya pasaport yerine biyometrik teknolojiyi kullanacak

Avustralya, bu hafta yapılan açılamayla birlikte 2020'de pasaport yerine biyometrik veri kullanmayı planlıyor. Her şey öngörüldüğü gibi gittiği takdirde, ülkeye gelen turistler tıpkı iç hatlarda uçuyor gibi bir kapıdan geçecek ve ülkeye girecek. Tabii gelen kişinin kimliği irisi ve parmak izi bilgileriyle doğrulanacak. Bu karardaki temel hedef gelen yolcuların ülkeye giriş sürecini %90 oranında elektronik sistemlere devretmek.

HTC Vive'dan Dünya'nın geleceğine odaklı sanal gerçeklik fikirlerine 10 milyon dolarlık fon

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, gezegenin yok oluşunu önlemek adına alınan 17 maddeden oluşuyor. Bu hedeflere yönelik yapılacak olan sanal gerçeklik çalışmaları da HTC'nin fonundan faydalanarak küresel değişime katkı sağlayacak. HTC Vive, sanal gerçekliği kullanarak dünyamız için gerçekten farkındalığı ve olumlu değişikliği yönlendiren en iyi fikirleri finanse edecek. Bunun için belirlenen bütçe 10 milyon dolar. Başvurular VR for Impact internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Kazanan projeler "Dünya Günü" olan 22 Nisan 2017 tarihinde açıklanacak.



Tüm kulaklıkları kablosuza dönüştürün

Podo Labs tarafından üretilen Jack, kulaklıklar için mini mini bir Bluetooth adaptörü. Takıldığı bütün kulaklıkları akıllı telefon veya tabletlerle konuşarak kablosuz kulaklığa çeviriyor, sizi de kablolarla boğuşmaktan kurtarıyor. Jack'in en büyük avantajı hali hazırdaki kulaklıklarınızı kablosuz kulaklığa çevirmesi, böylece yepyeni bir kablosuz kulaklık masrafından sizi kurtarıp eskileri değerlendirmenizi sağlaması.Yapmanız gereken tek şey, kulaklıkları Jack'e takmak, sonra da telefonunuz veya tabletinize eşleştirmek. Jack; özel bir uygulamaya ihtiyaç duymaksızın Bluetooth destekli tüm aygıtlarla uyum içerisinde çalışabiliyor.

Görsel: Jack

Twitter, Instagram'ın keşfet bölümünü bünyesine kattı

Twitter bir süredir teknoloji devlerinin arasında rüştünü ispat etmekte zorlanıyor. Hatta şu anda genel bir popülerlik anketi yapılsa, Snapchat'in Twitter'dan daha yukarıda yer alması olası. Ki önceden Twitter bu isimlerin arasında yer alıyordu. Trump'ın tweetlerini saymazsak, Twitter kullanıcısını mecra üzerinde tutmak ve daha fazla içerik sunabilmek için Explore isimli yeni mobil özelliğini tanıttı. Tıpkı Instagram'ın keşfet bölümüne benzeyen alanda popüler Moments'lar, Trending Topic'ler ve canlı yayınlar listeleniyor. Bu alanla birlikte atılan en önemli adım canlı yayınların da artık sıralanabileceği bir alan yaratılmış olması.

Görsel: Twitter

Facebook, ana uygulamasına Stories'i getiriyor

Facebook'un uzun süredir devam ettirdiği Snapchat'i klonlama sürecine son darbeyi indirmeyi hazırlanıyor. Mashable ve TechCrunch'ta yer verilen gelişmeyle Facebook, akıllı telefonlardaki ana uygulamasının üst kısmına tıpkı Instagram'daki gibi Stories menüsünü eklemesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Facebook Stories, Snapchat'ten farklı olarak izlendikten sonra kaybolan videolar olmayacak aksine paylaşılabilir, saklanabilir videolar olacak.

Görsel: TechCrunch

Messenger içinde reklam görmeye hazır olun

Facebook başta olmak üzere her teknoloji devinin duyurduğu yeni özellikler, ar-ge süreçlerinin bir kolu da "nerede nasıl daha fazla reklam alanı yaratırız" şeklinde çalışıyor diye düşündürüyor. Bir süre önce Messenger'ın arayüzünü yenileyen Facebook, şimdi de bu uygulama içinde reklam göstermeye hazırlanıyor. Tayland ve Avustralya'da başlayan beta dönemi "insanlarla şirketleri messenger'da buluşturmanın yolları" olarak lanse ediliyor.

Görsel: Messenger

Müzik akış servisine abone olanların sayısı ilk kez Netflix'i geçti

Ringin bir ucuna Netflix'i, diğer tarafa tüm müzik akış servislerini koyun; Spotify, Apple Music ve diğerleri... Music Business Worldwide'ın haberine göre 2016'nın son çeyreğinde müzik akış servisileri koalisyonunun abone sayısı Netflix'in küresel abonelerini seçmiş. 2016 sonunda Spotify 43 milyon, Apple Music 21 milyon, Deezer 7 milyon, Napster 4,5 milyon ve Tidal da 1 milyon abone dağılımıyla toplamda 100 milyon aboneye ulaşıldı. Netflix ise 93,8 milyon aboneye sahip.

Google, e-postalarda java dosyası göndermeyi güvenlik için engelliyor

Gmail, 13 Şubat'tan itibaren e-posta eklerinde java uzantılı döküman göndermeyi engelleyecek. Zararlı yazılımlara, malware, karşı güvenlik önlemlerini artırmak adına alınmış bir karar olduğu açıklandı. Meşru amaçlarla java dosyası göndermek isteyenlerin ise Google Drive kullanması öneriliyor.

Görsel: G Suite

YouTube'da Google aramalarınızla ilişkili reklamlar gösterilecek

Google, YouTube reklamverenleri için hedefledikleri kitleye daha rahat ulaşmalarını sağlayacak bir değişiklik yaptı. AdWords blogunda duyurulan gelişmeyle birlikte, YouTube reklamlarında hedefleme yaparken kullanıcıların Google arama geçmişleri de parametre olarak yer alacak. Yani Google'da aradığınız bir şeyi YouTube'da bulabileceksiniz.

Bunu daha önce Facebook'ta yaşamış olmanız muhtemel. Bir internet sitesine girersiniz, telefonunuz yanınızdayken -WhatsApp veya Facebook'un mikrofon erişimi varsa- bir markadan bahsedersiniz ve voila! Birkaç dakika sonra Facebook reklamı karşınızdadır!

Google'ın Allo'ya eklediği yeni bot, mesajlaşırken GIF arayabiliyor

Google'ın anlık mesajlaşma uygulaması Allo'ya eklenen yeni bot sayesinde diğer kişilerle konuşma sırasında klavye alanı üzerinden doğrudan GIF arayabiliyorsunuz. Telegram kullanıcılarının 1 senedir aşina olduğu bu özelliği Google bünyesine katarak yazılımının kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor.

Çin'den çıkan Pitu, Snapchat filtrelerini uç noktaya taşıyor

Çin'de salgın gibi yayılan güzellik filtresi uygulamaları Meitu ile başlamış ve tüm dünyaya sıçramıştı. Şimdi ise Pitu, Meitu'nun filtrelerinin de üzerine çıkara daha uç noktalardan daha ekstremist bir açıdan yaklaşıyor. Öte yandan Meitu'nun yüklendiği telefonların IMEI ve MAC numaralarını çaldığı yönünde makaleler de bulunuyor.

Görsel: Pitu

HTC Vive ile gerçek zamanlı projeksiyon yansıtma



Yeni medya alanında çalışmalar yapan iki sanatçı Harvey Moon ve Colin Parsons tarafından gerçekleştirilen hafta sonu projesi, sanal gerçeklik ekipmanlarında kullanılan takip mekanizmasının farklı araçlarla nasıl etkileşime gireceğini test ediyor. HTC Vive'ın kontrol kumandasını takip için sahip olduğu sistemi hareketli objeler üzerine gerçek zamanlı projeksiyon yansıtma için kullanan iki sanatçı, birkaç bant ve kalibre edilmiş projektör yardımıyla bir hafta sonunda Vive'a yeni bir kimlik kazandırıyor.

Derdini GIF'le Anlatan Robot: Peeqo



Abhishek Singh'ın açık kaynaklı bir robot projesi olan Peeqo, kullanıcısıyla GIF'ler yoluyla iletişim kuruyor. Bir masaüstü asistanı olarak hizmet veren Peeqo, bilgisayar önünde saatlerini harcayan ve biraz olsun eğlenmeye ihtiyaç duyanlar için biçilmiş bir kaftan. Artık gerisi size ve onun size göstereceği GIF'lerle geçireceğiniz eğlenceli zamanlara kalmış.

Editör: Mert Serim

Katkıda bulunanlar: Aygül Pembecioğlu, Yalçın Pembecioğlu

Manşet görseli: Belin