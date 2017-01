Dijital nesil için haftanın gündemi.

Korku filmi senaryosuna dönüşen 2016 özeti

ABD merkezli yapım stüdyosu Friend Dog Studios, 2016'da başımızdan geçen büyük olayları bir araya getirerek bir korku filmi senaryosuna dönüştürdü. Projeyi aynı zamanda "korku filmi gibi geçen bir yılın gerçek özeti" olarak da etiketlemek mümkün.

3 dakikada 2016'ya damga vuran parçalar

Us the Duo ikilisi, Sia'dan The Weeknd'e 2016 boyunca müzik listelerinin tepesinde yer alan parçaları yeniden yorumladı.



Bigumigu'da yılın en popüler haberleri

2016 yılı boyunca reklamdan tasarıma, teknolojiden sanata birçok farklı alanda derlediğimiz konular arasında kimi içeriklerimiz diğerlerinden bir adım öne çıktı. Bir köşede sosyal sorumluluk, sosyal fayda gibi dünyaya ve çevreye fayda sunan çalışmalar bulunurken diğer köşede vizyoner kurgularıyla öne çıkan farklı sanat ve reklam projeleri de bu boyunca kendilerine özel bir yer ayırdı. Yılın en popüler haberlerini buradan okuyabilirsiniz.



Ülkelerin Gerçek Büyüklüğünü Gösteren İnteraktif Harita

True Size Map isimli interaktif harita, ülkelerin yüzölçümlerini gerçek boyutlarıyla iki boyutlu boyutlu haritada ölçeklendirebiliyoruz. ABD'nin Çin veya Avustralya kadar büyük olduğunu, Şili'yi Avrupa'ya taşıdığımızda Norveç'in en kuzeyinden başlayıp Akdeniz üzerinden Mısır'a uzandığını görebiliyoruz. Veya ABD, Hindistan ve Çin'i birleştirince bi Afrika yapıyor.

H&M'den Kadın Olmanın Anlamını Yeniden Sorgulatan Reklam Filmi

Kadın tanımı ve kadının bildik kalıpların dışına çıkması teması, H&M’in 2016-2017 Sonbahar/Kışkoleksiyonunu tanıtmak için Forsman & Bodenfors’la hazırladığı kampanyayla devam ediyor. Sonbahar koleksiyonu için hazırlanan kampanya filminin kadrosunda yer alan aktris ve model Lauren Hutton, trans aktris ve model Hari Nef, Lion Babe grubunun solisti Jillian Hervey gibi ünlü isimler de göz dolduruyor.

Mercedes-Benz'den 100 Yıllık Rekabet için BMW'ye Teşekkür İlanı

Mercedes-Benz'in bir Alman gazetesinde yayınladığı ilanla da rekabetle geçen 100 yıl için BMW'ye teşekkür ediyor. İlanda ise sadece BMW'nin marka değerinin bir parçası olan ön ızgarası bulunuyor. İlan metninde ise; "100 yıllık rekabet için teşekkürler, ilk 30 yıl oldukça renksizdi." yazıyor. Mercedes-Benz teşekkür kutlama ilanında rakibinden 30 yıl daha eski bir marka olduğunu vurgulama fırsatını böylece kaçırmamış oluyor.

Sinema ve televizyon yapımlarıyla yılın özeti

Max Shishkin, 2014'ten bu yana düzenli olarak sinema ve dizi dünyasında ses getirmiş yapımları bir araya getiriyor. 2016 Movie Tribute isimli çalışmasıyla da geride bıraktığımız yılın dikkat çeken yapımlarını bir araya getiriyor. Videoda toplam 154 yapım listeleniyor.



2016'nın en çok izlenen filmleri

Box Office Mojo'nun açıkladığı listeye göre Dünya'da en çok izlenen 10 film;

1- Captain America: Civil War

2- Finding Dory

3- Zootopia

4- The Jungle Book

5- The Secret Life of Pets

6- Batman v Superman: Dawn of Justice

7- Deadpool

8- Fantastic Beasts and Where To Find Them

9- Suicide Squad

10- Doctor Strange

Box Office Türkiye'nin açıkladığı listeye göre Türkiye'de en çok izlenen 10 film;

1- Dağ 2

2- Kardeşim Benim

3- Dedemin Fişi

4- Osman Pazarlama

5- Görümce

6- Batman v Superman: Adaletin Şafağı

7- Kolpaçino 3.Devre

8- İkimizin Yerine

9- Kocan Kadar Konuş: Diriliş

10- Buz Devri 5: Büyük Çarpışma



Herkes Bruce Willis'i öldürmek istiyor

Fransız sanatçı ve video editör Pierre-Alexandre Chauvat, birçok popüler filmden aldığı sahnelerle Tom Hardy'den Brad Pitt'e herkesin Bruce Willis'i öldürmeye çalıştığı bir video kolajı hazırladı. İlkini 2013'te hazırlayan sanatçı, devam niteliğindeki kurgusuyla yaratıcı bir çalışma sunuyor.

Avatar temalı eğlence parkı açılıyor

2009'da vizyona giren ve IMAX destekleyen erken dönem işlerden olan James Cameron'ın Avatar'ı eğlence parkına dönüşüyor. Hikayenin geçtiği Pandora gezegenine bürünecek olan Pandora: The World of Avatar parkı 2017 yazında Orlando'daki Disney’s Animal Kingdom parkı içinde açılacak.

Rick and Morty 3. sezonundan yeni görüntüler

Adult Swim'de yayınlanan bir canlı yayında ortaya çıkan yeni Rick and Morty görüntüleri, 3. sezona dair ipuçları veriyor.



LEGO'larla baştan yaratılan Logan fragmanı

Yönetmen ve animasyon sanatçısı Austin Williams, Marvel'ın 2017'de vizyona girecek yeni filmi Logan'ın fragmanını LEGO'larla baştan yarattı. Fragmanın orijinalini ise buradan hatırlayabilirsiniz.

Çitaların nesli tükenmenin eşiğinde

Yapılan bir analizle birlikte doğada yalnız 7.100 çitanın kaldığı açıklandı. Dünyanın en hızlı kara hayvanının soyunun tükenmesi vahşi yaşam ve doğanın dengeleri için büyük bir önem taşıyor. Ve gerekli önemleri almazsak çitaları sadece fotoğrafla hatırlamaya mahkum kalabiliriz.

Hayvansal ürünlere bitkisel alternatifler

İnsanlık olarak doğayı birer mal olarak görmeye başladıktan sonra vahşi yaşamı ve doğal kaynakları sermayeye hammadde ettik. Gelişen farkındalık ve teknoloji sayesinde hayvansal ürünlere bitkisel alternatifler üretebilir hale geldik. Bigumigu'da 2016 boyunca yazdığımız bitkisel alternatif üreten isimleri derledik. Derlemenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Ananas Yapraklarından Üretilen Deri Alternatifi Kıyafetler

15 yıldır deri ve giyim endüstrisinde çalışan tasarımcı Carmen Hijosa tarafından kurulan Ananas Anam da bu döngüyü değiştirmek için çalışan isimlerden birisi. Ananas Anam altında geliştirilen Piñatex projesi, her yıl ziyan olan 40,000 ton ananas yaprağını yeniden değerlendirerek hayvanları sömürerek elde edilen deriye iddialı bir alternatif oluyor.

Tayvanlı Şirket Kahve Atığını Kıyafete Dönüştürüyor

2005 yılında dünyadaki kahve tüketimi miktarını göz önüne alarak araştırmalar yapmaya başlayan Singtex CEO'su Jason Chen, öğütülmüş kahve kabuklarını kullanarak kıyafet üretmenin formülünü buldu. 3. nesil kumaş üreticisi olan Singtex ile birlikte Jason Chen'in hayatı zaten kumaşlar ve tekstil dünyanın dinamikleriyle donanmış durumdayken eşi Amy ile konuşurken bir anda ortaya çıkan kahve kabuklarını değerlendirme fikri, 4 yıllık araştırma ve 1,7 milyon dolarlık yatırımla birlikte neticeye ulaşmış. S.Cafe isimli bir marka yaratarak tüm fikrini bu marka üzerinden devam ettiren Chen, üretim sürecini tamamen sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm üzerine kurmuş.

Memphis Meats: Et Hücrelerinden Yetiştirilen Köfteler



Şu anda geliştirme sürecinin başında bulunan Memphis Meat'in sığır eti hücrelerinin işlenerek laboratuvar ortamında çoğaltılmasıyla üretilen Memphis Meat köfteleri tavada çıkardığı sesten tadına kokusuna kadar "gerçek" eti birebir taklit ediyor. Böyle duyunca biraz ürkütücü görünse de kültür mantarıyla aynı süreçle üretiliyorlar.

Atölyelerinde el yapımı harika işlere imza atan tasarımcılar



2016 boyunca Bigumigu'da yer verdiğimiz birçok atölye, farklı tekniklerle el emeği göz nuru işlere imza attılar. Ahşap, keçe, bez, defter gibi birçok materyal bu atölyelerin elinde güzelleşti. Derlememizin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Palas Pandıras'tan El Yapımı, Fikir Sahibi Defterler

Özge Çalışkan ve Sercan Aksoy tarafından kurulan Palas Pandıras, Tumblr'daki bir blogla ilk adımlarını atmaya başlamış. Sonrasında tasarım bloglarından beklenilenin üzerinde bir ilgi görünce iş markalaşmaya kadar varmış. Ticari amaçları merkeze koymadan yaratılan defterlerin bazısı kolye şeklinde bazısı kişiye özel tasarım hatta bazısı sebze-meyve şeklinde karşımıza çıkıyor.





Little Fabien'in Kişiye Özel Detaylarla Süslenmiş El Yapımı Bez Bebekleri

Gamze Tunç Şengül, bebeklerini Little Fabien markası altında üretiyor ve her bir bebeğe, bebek yerine Fabien diyor. Kişiye özel detayların Fabien'lere ince ince işlenmiş olması, onları sevdiklerimiz için unutulmaz bir hediye haline getiriyor.

Tasarım Takarım, Çocuk Çizimlerini Takılara Dönüştürüyor



Aileler artık çocuklarına ait bir çizimi boyunlarında, el bileklerinde ya da kollarında taşıyabilecekler. 2 yıllık bir takı tasarım atölyesi olan Tasarım Takarım, çocukların çizimlerini bileziklere, kolyelere ve kol düğümelerine dönüştürüyor. Tasarım Takarım, Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü mezunu Yasemin Erdin Tavukçu ve aynı üniversitenin heykel bölümünden mezun Özgür Karavit tarafından kuruldu. Karavit’in Kadıköy’de heykel ve takı çalışmalarını sürdürdüğü kendine ait bir atölyesi de bulunuyor.

Ex Machina üzerinden bilginin kontrolü analizi

Lessons from the Screenplay kanalının yöneticisi Michael, sinema yapımları üzerine video analizler hazırlıyor. Geçtiğimiz haftaki çalışmasında da 2015'in önemli bilim kurgu yapımlarından Ex Machina'yı ve bilginin kontrolü önermesi üzerinden ele alıyor.



Kinetik tipografi ile Uyusun da Büyüsün

Ağırlıklı olarak tipografik çalışan tasarımcı Şener Soysal için Fikret Kızılok'un şarkısı "Uyusun da Büyüsün" çok uygun bir altyapı sağlamış. Eğlenceli kelimeleri sıra sıra dizen şarkıyı her dinleyişinde keyif aldığını ve kendisini mutlu ettiğini söyleyen Soysal; uzun zamandır şarkının sözleri için görselleştirmeler hazırlıyormuş.



NASA astronotu gözünden Dünya

NASA astronotu Jeff Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 534 günden uzun süredir yaşıyor. Çektiği video ve fotoğrafları, gözlemleri ve düşünceleriyle anlatan Jeff, bir yılın kapatıp yenisine geçerken yaşamlarımızın ne denli büyük bir olgunun parçası olduğunu hatırlatıyor.

En siyah siyaha bir darbe de en yaldızlı yaldızdan

Anish Kapoor, Vantablack isimli dünyanın en siyah siyahının kullanım haklarını satın almış, bu da sanat camiasında infial yaratmıştı. Siyahın paylaşılmasını isteyen sanatçı Stuart Semple ise En Pembe Pembe isimli bir boya yaratmış, bunu da Anish Kapoor olmayan herkesin alabileceğini açıklamıştı. Semple, #sharetheblack (siyahı paylaş) etiketi üzerinden Anish Kapoor'a baskı yapmayı sürdürürken, tartışmanın ateşini "En Yaldızlı Yaldız" ile bir doz daha artırdı.

Stuart Semple, yılbaşı sezonunun ışıltısına uygun bir şekilde "Diamond Dust" ismini verdiği yaldızlı boyasının dünya üzerindeki en yansımalı sanat malzemesi olduğunu söylüyor. Nasıl ki Semple'ın pembesinin en parlak pembe olması siyahın karanlığına bir cevap idiyse; yaldızın yansıtıcılığı da siyahın ışığın emme özelliğine bir kontra.

Viking'lerin binlerce yıllık halat yapma tekniği

Norveçli film yapımcısı Silje Ensby, kökeni Vikinglere kadar dayanan eski bir halat yapma tekniğini mini bir belgesele dönüştürdü. Ağaç dallarının doğru mevsimde kesilip ayıklanması, suda aylarca bekletilmesi aşamalarından geçen halatlar bu sayede su geçirmez hale geliyor.

Üşüyen drone'ların üzerine hırka

Danielle Baskin'in parodi ile ciddiyeti iç içe soran kişisel projesi Drone Sweaters, soğuk havalarda uçan drone'lar üşümesin diye kişiye ve drone'a özel hırkalar örüyor. İroniyle gerçekliği bir arada harmanlayan Drone Sweaters, drone'ların çeşitli hava koşullarına karşı dayanıklı olması için farklı katmanlarla geliştirildiğini dile getiriyor. Ancak ağırlık, hız gibi değişkenleri yukarı taşımak için bu katmanları inceltmek veya eksiltmek gerekebiliyor.



2016'nın en iyi Japon reklamları

Japonya ve Uzak Doğu, aşina olduğumuz tüm kültürel dinamiklerden çok farklı çarklarla dönüyor. Kimi zaman uç yaratıcılık örnekleriyle karşımıza çıkan bu durum kimi zaman da garip diye sınıflandırdığımız işlerle karşılıyor. Japon reklamlarını yayınlayan JPCMHD'nin derlemesiyle 2016'nın en iyi reklamları:



2016'da YouTube'da en çok etkileşim alan kampanyalar

ListenFirst Media'nın derlediği araştırmayla YouTube'da popülerlik kazanan videoların hikaye anlatımı, mizah, eğlence ve ilham odaklı olması dikkat çekiyor.



2016'da Tumblr'da en çok etkileşim alan içerikler

ListenFirst Media tarafından yapılan veri araştırmasıyla Tumblr'ın en çok etkileşim alan marka içerikleri listelendi.

















Yılın ilham veren açıkhava reklamları



Sene boyunca açıkhava reklamcılığında yaratıcı işler ortaya çıkarmış işleri derledik. Kimi kampanyalar açıkhava panolarıyla bambaşka anlamlar yaratırken kimileri de ABD'yi kamyonla dolaşarak anıları canlandırdı. Derlemenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Çöp Dolu Poşetler Karşılığında Ücretsiz Hamburgerler

McDonald’s, DDB Stockholm ile bir araya gelerek, insanların hamburger için ödediği para birimini geri dönüştürülebilir çöplerle dolu poşetlere çeviren bir uygulama getirdi. Proje için açıkhava panolarına insanların çöplerini atacağı poşetler yerleştirildi. Temelde genç yetişkinleri hedef alan uygulama ile restoran müşterileri içlerini cam, plastik gibi geri dönüşüm atıklarıyla doldurdukları siyah çöp poşetlerini Östersund'daki herhangi bir McDonald’s restoranına belirtilen sayılarda teslim ederek ücretsiz hamburger yiyebildi.

19 Yıllık Yolculuğa Çıkaran Mobil Reklam Panoları

14 Eylül’de birbirinden muzip ve eğlenceli karakterleriyle pek çok konuyu tiye alan South Park’ın 20. sezon bölümleri yayınlanmaya başladı. South Park hayranlarına geçmiş sezonlardaki kilit anlardan oluşan bir hatıralar geçidi sunmak isteyen çizgi dizinin yaratıcısı Comedy Central; Beyaz Saray, Scientology Kilisesi, Lincoln Anıtı, Facebook, Trump Tower, KFC gibi stratejik noktaların girişine sol alt köşelerinde “We’ve Been There” (Oradaydık) yazan ve dizinin ilgili bölümünlerinden görüntüler içeren gezici reklam panoları yerleştirdi.



Cadılar Bayramı İçin İlginç Mağaza Giydirme

New York Queens’teki bir Burger King mağazası, Cadılar Bayramı için McDonalds hayaleti olarak giydirildi. Burger King Queens yalnızca McDonald’s hayaletine dönüşmekle kalmadı, dekora bir de mesaj ekledi: “Böööööö. Sadece şaka yapıyoruz. Hala burgerlerimizi ızgara alevinde pişiriyoruz. Cadılar Bayramı kutlu olsun.”. Hiçbir detayı atlamayan Burger King yetkilileri, hayalet dekoru olarak kullanılan örtüde, gözler için alttan Burger King logosu görünecek şekilde delik açmayı da ihmal etmemiş.

Yılın cinsiyetçilikle mücadele eden kampanyaları

Cinsiyetçi söylemler ve kadını metalaştıran reklamlar tam gaz giderken bunlara tepki gösteren markalar ve işler de güçlü duruşlarıyla öne çıktı. 2016 yılı içide cinsiyet rollerini yeniden sorgulayan kampanyalar, alışıldık "seks satar" reklam anlayışına dur diyen markalar ve kadını meta olarak değil gücüyle ve kişiliğiyle öne çıkaran işleri sıraladık. Derlemenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Kadınları Metalaştıran Reklamlara Kadınların Mesajı

Badger&Winters'ın #WomenNotObjects etiketli kampanyası süregelen seksist reklam kampanyalarına dikkat çekerken, kadını metalaştırma üzerinden ürün pazarlama stratejisini benimseyen reklam sektörüne karşı da sert bir uyarı niteliği taşıyor. Vurucu bir dile sahip olan videoda bir grup kadın; ellerinde DirectTV, Tom Ford, Post-It gibi büyük markalara ait, kadın bedeninin ürünün önüne geçtiği, sekse göndermelerle ve çıplak kadın vücutlarıyla doldurulmuş kampanya görsellerini tutuyor ve görselleri bir kadın gözüyle yorumluyor. Videoya son noktayı koyan sözlerse tokat gibi: “Ben senin annenim, kız kardeşinim, kızınım, iş arkadaşınım, müdürünüm, CEO’num. Benimle bu şekilde konuşma.”

Çocuk Gözünden Kadını Metalaştıran Reklamlar

Reklamda kadının metalaştırılmasının önüne geçmek için #WomenNotObjects kampanyasını başlatan Badger & Winters, bu kampanyayı çocukların bakış açısını yansıttığı “What Our Kids See” isimini taşıyan kısa filmle sürdürdü. Çocukların, yarı çıplak kadın ve erkek figürlerinin kullanıldığı ve her köşe başında karşılaştıkları sokak reklamlarına verdiği tepkiler, bu reklamların onların gelişimi için ve yaratılmaya çalışılan tek tip beden algısı yüzünden pek de yararlı olmadığını gösteriyor. Çocuklar bu tip reklamları özgüven sarsıcı, anlamsız ve hatta iğrenç buluyor.

Bir Babadan Kızına Özür Mektubu

Cannes Lions Ödüllerinde cinsiyet ayrımını ortadan kaldıran reklamlar için "Glass Lion" adı ile yeni bir kategori eklenmişti. Ödül alan işlerden biri de Ariel'in çalışan kadınlara, ev işlerinde yardım edilmesi için çağrı yaptığı (özellikle kocalara) "#ShareTheLoad" kampanyasıydı. Bu kampanyanın devamında eklenen yeni film; büyürken model aldığımız anne ve babamızın ilerde yaşamlarımıza ne kadar etkili olduğunu dile getiriyor. P&G India için BBDO India tarafından hazırlanan film, Facebook Baş Operasyon Sorumlusu (COO) Sheryl Sandberg'in Facebook paylaşımı ile hızlıca yayıldı.

Ebru sanatıyla buluşan Netflix yapımları

Netflix, Türkiye'ye açıldıktan sonra yerelleştirilmiş içeriğinin yanı sıra sosyal medya hesaplarındaki iletişimi de aynı içtenlik ve yerellikle sürdürüyor. Daha önce Van Gogh'un Yıldızlı Gece'sini ebru sanatıyla baştan yaratan Garip Ay ile Netflix ortaklığıyla Narcos, The Crown gibi yapımlar #EbruOriginals olarak farklı bir mecrada yeniden doğuyor.





Havalimanındaki yabancıları bir araya getiren açık büfe

Bu yılbaşı sezonunda KLM Royal Dutch Airlines, bir hava yolunun insanları bir araya getirme/buluşturma misyonunu bir adım daha öne taşıyarak havalimanlarının yalnızlığını kıran bir işe imza atmış. DDB & Tribal Amsterdam tarafından hazırlanan "Bonding Buffet" Amsterdam'ın Schiphol havalimanına yerleştirilmiş bir açık büfe masası, bir sosyal deney. İşine bakan, cep telefonuyla uğraşarak uçuşunu bekleyen, derin düşüncelere dalmış yalnız gezginleri bir yılbaşı yemeğinde bir araya getirmeyi, mutlu bir paylaşım içerisinde buluşturmayı amaçlıyor.

Yeni yılın en büyük ikramiyesi: paylaşılan mutluluk

İspanya'nın Geleneksel Noel Piyangosunu özel kılan şey, bir numaranın birden fazla insan tarafından paylaşılabilmesi. Aile ya da şirket olarak bir numara almanız mümkün. Sizin numaranız kazanırsa o numarayı almış herkes kazanıyor. 22 Aralık'ta yapılacak çekilişin tanıtım filminin adı "21 Aralık." İsminden de anlaşılacağı üzere çekilişten bir gün öncesini anlatıyor. Daha doğrusu emekli okul öğretmeni Carmina'nın henüz çekiliş gerçekleşmediği halde geçen senenin kazanan numarasını bu sene kazandı diye düşünerek kendisiyle beraber köydeki bir sürü eşinin dostunun da büyük ikramiyeyi kazandığını sanmasını ve bir köy dolu insanın Carmina'yı hayal kırıklığına uğratmamak için bu oyunu sürdürmesini anlatıyor.

Canlı yayında Assassin's Creed'in ikonik atlayışı

Ubisoft tarafından yaratılan ve senelerdir büyük hayran kitlesine sahip Assassin's Creed oyununa aşina olanların bildiği üzere oyun pek çok atlama, zıplama içerir. Ve bunlardan en karakteristiği yüksek binaların, kulelerin tepesin çıkıp ölümüne atladığı "Leap of Faith" isimli eylemdir. İçinde bu atlayış olmayan bir Assassin's Creed filmi de elbette düşünülemez. Nitekim var ve bu atlayışı (ve dolayısıyla filmi) tanıtmak için çekilden bir reklam ile dünya üzerinde bu tip atlamaları yapabilen az sayıdaki dublörden olan David Grant, atlamayı canlı olarak gerçekleştirmiş.



Yapay zeka ürünü olması şaşkınlık yaratan çalışmalar



Yapay sinir ağları, derin öğrenme gibi mekanikler sayesinde algoritmalar geçtiğimiz bir yıl içinde büyük ilerleme katetti. Tüm bu kavramları kapsayan yapay zeka, ürün ve projelerde destekleyici unsur olmanın yanı sıra kimi zaman özne konumuna geçerek, adeta bir insanı aratmayan işlere imza attı. Yapay zekanın ortaya çıkardığı işlerle ilgili derlememizi buradan okuyabilirisiniz.



Yapay Sinir Ağının Senaryosunu Yazdığı Kısa Filmi: Sunspring

Yönetmen Oscar Sharp ve başroldeki Silicon Valley yıldızı Thomas Middleditch eşliğinde yapay sinirlere bilim kurgu senaryosu yazdırdı. Tüm bilim kurgu filmlerinin senaryosunu okuyan yapay sinirler ardından bu veri setini temel alarak Sunspring'in senaryosunu sıfırdan yazdı. Sonuç ise robot - insan ilişkisini sadece film karesinden çıkarıp dünyamızda da düşünmeye davet ediyor. Neticede yapay zekanın yazmış olduğu bir kısa film ile karşı karşıyayız.

"Yeni Rembrandt" Tablosu Sahteciliğin Çıtasını Yükseltiyor



“Yeni Rembrandt” (The Next Rembrandt) adını taşıyan tablo, Amsterdamlı reklam ajansı J. Walter Thompson tarafından ING Bank için tam 18 ayda “geliştirildi”. Ressamın benzersiz üslûbunu ve fırça darbelerini yeniden üretebilmek için, özel bir yazılım ve yüz tanıma algoritması aracılığıyla ressamın bilinen 346 resmi dijital olarak analiz edildi. Analiz verileri de üç boyutlu bir yazıcıyla tuvale aktarıldı. Microsoft, Delft Teknoloji Üniversitesi, Mauritshuis ve Rembrandt müzelerinin desteğiyle tamamlanan resim, 148 milyondan fazla pikselden oluşuyor.

Makine Öğrenmeyle Görseller Hakkında Hikayecilik Deneyi



Yapay zeka araştırmacısı samim, yeni yayınladığı araştırmasında tekrar eden yapan ağların (recurrent neural network, RNN) dinamiklerini kullanarak romantizm konulu romanları tarıyor ve cümle yapılarını ezberliyor. RNN durumu analiz ederek koşullara göre ya romanlardan bir pasaj kullanıyor veya pas geçiyor. Ardından Microsoft Common Objects in Context üzerinden analiz yaparak görsel ve metin üzerinde bağ kuruyor ve birleştiriyor. Bu eğitim tekrar ederken de sürekli olarak yeni görseller üzerinde çalışıyor.

Hikaye anlatımını güçlendiren sanal gerçeklik çalışmaları

Sanal gerçeklik için 2015 yılında gelecek yılın kehanetlerini yaparken piyasa çıkmasıyla birlikte yaygınlaşacak ve konsept çalışmaların dışına çıkacak demiştik. Bu yıl ise en az bir kez sanal gerçeklik deneyimlemişlerin sayısı da evinde donanıma sahip kişi sayısı da arttı. Artık sanal gerçeklikle yapılan her şey değil, değerli ve fikir barındıran işler parlıyor. Önümüzdeki yıl da bu seçicilik ve yaratıcı fikir üretme sürecinin çıtası yükselmeye devam edecek. Derlememizi buradan okuyabilirsiniz.

Sanal Gerçeklik İçinde Yaşayan Dali Eserleri

Dali Müzesi, sanal gerçekliğe uygun içerik üretimi konusunda sınıfın örnek öğrencisi gibi bir çalışmaya imza atıyor. Fransız ressam Jean-François Millet'nin L'Angelus eserinin yadigarı olarak yapılan Dali'nin "Archaeological Reminiscence of Millet’s Angelus” isimli eseri, kocaman bir dünya içerisinde yaratılıyor ve kulelerin içinden tırmanıp gökyüzünün katmanlarını inceleyebiliyoruz.

Otizmli Bir Çocuğun Gözünden Alışveriş Merkezi

The National Autistic Society (Ulusal Otizm Derneği) tarafından hazırlanan “Autism TMI Virtual Reality Experience” isimli eğitici sanal gerçeklik videosu, otizmlilerin günlük hayatlarında neler yaşadığını onların gözünden görebilmemizi, duyabilmemizi sağlıyor. 360 derece izlenebilen video, alışveriş merkezinde annesinin ATM’den para çekmesini bekleyen 10 yaşındaki otizmli çocuk Alex Marshall’ın birkaç dakika içinde olduğu yerde neler hissettiği ve neler gördüğünü anlatarak, otizmle dünyaya gelen insanlarla empati kurabilmemizi sağlıyor.

Sanal Değil, Doğal Gerçeklik

The Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) için Bloomy Ideas tarafından hazırlanan film, günümüzün sanal gerçeklik trendleriyle inceden dalgasını geçerken hala korumamız gereken çok şey olduğunu da hatırlatıyor.

Tesla'nın otopilotu kazayı gerçekleşmeden tahmin etti

Tesla'nın otonom sürüş yazılımı, kazaları hissetme bir anlamda sezme konusunda başarılı olduğu biliniyordu. Ancak bu hafta Tilburg'da yaşanan bir kazayı gerçekleşmeden uyarmasıyla büyük ses getirdi. Twitter'da paylaşılan videoda, Tesla kazanın içinde olmasa bile verdiği uyarıyla takdir topladı.

Mark Zuckerberg, medya şirketi olmadığı iddiasını yumuşatmaya başladı

Facebook, son olarak başkanlık seçimleri sırasında haber akışında yalan ve sahte haberleri listeleyerek seçimleri etkilemiş olduğu iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı. Yalan haber konusundaki bu analize ek olarak Facebook'un genel tutumu her fırsatta "bir medya şirketi" olmadığını vurgulamasıydı. Fakat bu gelişmelerin sonucunda Zuckerberg'ün bir anlamda olayın farkına vardığı anlaşılıyor. Mark Zuckerberg'ün Facebook'un COO'su Sheryl Sandberg ile birlikte canlı yayında yıl değerlendirmesi yaptığı videoda şu sözleri sarf ediyor:

"Facebook yeni bir mecra türü. Geleneksel teknoloji şirketi değil. Geleneksel medya şirketi de değil. Bildiğiniz gibi, bu teknolojiyi biz inşa ettik ve nasıl kullanıldığından sorumluyuz." Buradan da görebildiğimiz gibi Facebook, "bir medya şirketi değiliz" derken, aslında "geleneksel medya şirketi değiliz" demek istiyor-muş.

Periscope'a 360 derece yayın desteği

Meerkat'in yükselişiyle dikkat çeken canlı yayın trendi Twitter, Facebook ve diğer devlerin de pazara girişiyle sene bitmeden Meerkat vedasını açıkladı. Bu sırada, Meerkat'in ilk rakibi, Periscope bu hafta 360 derece video desteğini duyurdu. Twitter üzerinden doğrudan yayın yapabilme özelliğiyle de artık Twitter da bir anda 360 dereceyi bünyesine katmış oldu.

Norveç'te sürücüsüz araçlar internetten verilen siparişleri teslim edecek

Norveç’in en büyük internet marketi Kolonial.no, yazılım şirketi Acando ile iş birliği yaptı ve gıda teslimatında kullanmayı hedefledikleri EasyMile EZ10 adlı sürücüsüz araçla geçtiğimiz ay bir tanıtım turu düzenledi. “Internetten yiyecek doluyum” sloganını üzerinde taşıyan araç bu mesajın okunabilmesi için en fazla 40 km hız yaptı. Sistem şu anda Beta aşamasında test ediliyor.



Editör: Mert Serim

Manşet görseli: Drone Sweaters