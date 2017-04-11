Yerel Seslere Kulak Veren Plak Dükkanları Haritası

Offbeat'in hazırladığı Plakta Yeni Yerel Sesler haritası, İstanbul'da bulunan ve yerel sanatçıları destekleyen plak dükkanlarını öne çıkarıyor.

Offbeat ve Baran Kurtoğlu ortaklığıyla hazırlanan Plakta Yeni Yerel Sesler haritası, yılların eskitemediği plak teknolojisine ve kültürüne sarılan satıcılarla, hala bu teknolojide albüm yayınlayan sanatçıları aynı anda kucaklayan bir çalışma. Toplamda 15 plak dükkanını listeleyen haritanın temel kriteri raflarında yerel ve bağımsız müzisyenlerin, grupların, kolektiflerin eserlerine de yer vermeleri.

İstanbul'un Avrupa yakasında Beyoğlu ve Şişli, Anadolu yakasında ise Kadıköy'de toplanan plak dükkanlarının tamamının alfabetik listesi ve internet siteleri ise; Analog Kültür, Boris Comics & Records, Deform Müzik, Gold Plak, Jammin’s Vinyl, Kontra Plak, Lale Plak, Mono Plak, Opus 3a, Outro Music Store, Pantheon Records, Plakhane, Rainbow 45, Zihni Müzik, Zoltan Records.

Ayrıca recordstores.love adresi de küresel olarak plak dükkanlarını haritalıyor. Dünyanın herhangi şehrindeki plak dükkanlarının listesine buradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

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Görsel: Offbeat, Baran Kurtoğlu

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