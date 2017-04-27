Yangınla Kömüre Dönüşmüş Ormandan Yapılan Lamba

​Yanan yağmur ormanının ardında kalan kömürler kullanılarak tasarlanan bir karbon filament lamba tasarımı olan Light of Hope, insanlığı doğaya şefkat göstermeye davet ediyor.

İnsanlar, her yıl 90 bin km2 yağmur ormanını yakarak yok ediyor. Geleceğimiz için ölümcül sonuçları olabilecek bu yangınlardan geriye yalnızca kömür ve kül kalıntıları kalıyor. Light of Hope’un (umut ışığı) yaratıcı ekibi bu süreci bir tasarıma dönüştürmüş ve yanmış ormandaki kömür kalıntılarından bir karbon filaman (elektrik ampullerinden akım geçtiğinde akkor duruma gelen ince iletken tel) yaratmış. Böylece insanın doğaya olan acımasızlığını hatırlatan zarif bir lamba tasarımı ortaya çıkmış.

Kendi etrafında dönen lambanın filamanı, yanan ormanı temsil eden bir ağaç formunda ve bunun alt metnine bakıldığında mesaj rahatlıkla kavranabiliyor. Örneğin, gereksiz enerji tüketimi yapıldığında “doğaya yeterince zarar verdin daha fazla zarar verme” diyen bir hatırlatıcı olarak düşünülebilir. Aynı zamanda bu umutsuz geleceği tersine çevirmek adına hala geç olmadığı sinyalini veren, umut ışığı olan iyimser bir bakış açısı da sunuyor elbette. Alman tasarımcıların ürünün internet sitesindeki "Kömürün siyah ruhu, karanlığa ışık oluyor" sloganından da bu olumlu sinyali almak mümkün.

Light of Hope’un kaide kısmında beton kullanıldığı yazıyor ki bu da oldukça manidar. Reçine ile kaplanmış odun kömüründen yapılma ağaç formu bu kaidenin üzerinde duruyor. Bakırdan yapılmış E27 lamba duyu da yine beton bir halka ile çevrelenmiş. Ampül kısmı genel hatlarıyla klasik ampüllerden farksız olsa da ağaç formunda ciddi el işçiliği söz konusu olduğu belirtilmiş.





Görsel: Light of Hope