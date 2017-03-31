Whopper Diş Macunu ile Gün Boyu Hamburger Ferahlığı
Burger King Fransa; Whopper aromalı diş macunu reklamı ile 1 Nisan'a hazırlanıyor.
Burger King cesur reklam çalışmalarıyla biliniyor. Şimdi de Burger King Fransa ve reklam ajansı Buzzman'dan cesur demeyelim de, ilginç bir iş geliyor: Whopper aromalı diş macunu. Çok yakında restoran ve eczanelerden edinebileceği söylenen diş macunu için 60 saniyelik bir de reklam filmi hazırlandı.
Zamanlamaya bakılırsa büyük olasılıkla diş macunu fikri ve reklam filmi, markanın 1 Nisan şakası için hazırlanan bir çalışma. Whopper aromalı diş macunları gerçekten eczanelerde satılmaya başlamayacaktır elbette (ya da belki de başlayacaktır, kim bilir?). Ama fikir komik, film uygulaması da başarılı ve gerçekten diş macunu reklamlarının o steril sahteliğini barındırıyor bol keseden.
Film, yakışıklı, biraz da plastik görünümlü, bir adamın Whopper aşkı uğruna, o tadı kaybetmemek için dişlerini fırçalamadığını anlatmasıyla başlıyor. Karısı da bu nedenle onu terk etmiş. Neyse ki artık, Whopper uğruna diş fırçalamamak tarihe karışıyor çünkü Whopper diş macunu var! Özel formülüyle bu diş macunu, gün boyu hamburger tadının ağzınızda kalmasını sağlıyor. Whopper diş macunu ile adamın karısı da geri dönüyor. Yaşasın!
Daha önce de KFC için yenebilir oje çalışmasını hazırlanmıştı. Bu da bir o kadar saçma ve (daha) komik.
Künye:
Reklamveren: Burger King
Pazarlama Yöneticisi: Béatrice Roux
Pazarlama Proje Yöneticisi: Bérénice Charles, Carole Rousseau, Marine Dupas
Reklam Ajansı: Buzzman
Ajans Başkanı ve Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Georges Mohammed-Chérif
Ajans Başkan Yardımcısı: Thomas Granger
Yaratıcı Yönetmen: Louis Audard, Tristan Daltroff
Reklam Yazarı: Tristan Daltroff, Louis Audard
Sanat Yönetim Asistanları: Carole Morlot, Edouard Jacquelin
Müşteri İlişkileri: Pierre Guengant, Loïc Coelho, Clémence Gateau, Antoine Boizeau
Sosyal Medya Bölüm Başkanı: Julien Scaglione
Sosyal Medya Yaratıcı Yönetmen: Loris Bernardini
Sosyal Medya Yöneticisi: Marie Le Scao, Elise Lassimoulie
İletişim ve Halkla İlişkiler Yöneticisi: Amélie Juillet
İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Calypso Asline
Halkla İlişkiler Asistanı: Kenza Bennani
TV Yapım Bölüm Başkanı: Vanessa Barbel
TV ve Basın Yapım: Geraldine Bourguignat
Yapım Asistanı: Saveria Besset
Basın Yapım Başkanı: Dee Perryman
Retouching: Jérémy Bouchet
Fotoğrafçı: Clément Duquenne
Film Yapım: Les Improductibles
Yönetmen: Benoît Pétré
Görsel: Mashable