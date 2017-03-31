Whopper Diş Macunu ile Gün Boyu Hamburger Ferahlığı

Burger King Fransa; Whopper aromalı diş macunu reklamı ile 1 Nisan'a hazırlanıyor.

Burger King cesur reklam çalışmalarıyla biliniyor. Şimdi de Burger King Fransa ve reklam ajansı Buzzman'dan cesur demeyelim de, ilginç bir iş geliyor: Whopper aromalı diş macunu. Çok yakında restoran ve eczanelerden edinebileceği söylenen diş macunu için 60 saniyelik bir de reklam filmi hazırlandı.

Zamanlamaya bakılırsa büyük olasılıkla diş macunu fikri ve reklam filmi, markanın 1 Nisan şakası için hazırlanan bir çalışma. Whopper aromalı diş macunları gerçekten eczanelerde satılmaya başlamayacaktır elbette (ya da belki de başlayacaktır, kim bilir?). Ama fikir komik, film uygulaması da başarılı ve gerçekten diş macunu reklamlarının o steril sahteliğini barındırıyor bol keseden.

Film, yakışıklı, biraz da plastik görünümlü, bir adamın Whopper aşkı uğruna, o tadı kaybetmemek için dişlerini fırçalamadığını anlatmasıyla başlıyor. Karısı da bu nedenle onu terk etmiş. Neyse ki artık, Whopper uğruna diş fırçalamamak tarihe karışıyor çünkü Whopper diş macunu var! Özel formülüyle bu diş macunu, gün boyu hamburger tadının ağzınızda kalmasını sağlıyor. Whopper diş macunu ile adamın karısı da geri dönüyor. Yaşasın!

Daha önce de KFC için yenebilir oje çalışmasını hazırlanmıştı. Bu da bir o kadar saçma ve (daha) komik.

Künye:

Reklamveren: Burger King

Pazarlama Yöneticisi: Béatrice Roux

Pazarlama Proje Yöneticisi: Bérénice Charles, Carole Rousseau, Marine Dupas

Reklam Ajansı: Buzzman

Ajans Başkanı ve Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Georges Mohammed-Chérif

Ajans Başkan Yardımcısı: Thomas Granger

Yaratıcı Yönetmen: Louis Audard, Tristan Daltroff

Reklam Yazarı: Tristan Daltroff, Louis Audard

Sanat Yönetim Asistanları: Carole Morlot, Edouard Jacquelin

Müşteri İlişkileri: Pierre Guengant, Loïc Coelho, Clémence Gateau, Antoine Boizeau

Sosyal Medya Bölüm Başkanı: Julien Scaglione

Sosyal Medya Yaratıcı Yönetmen: Loris Bernardini

Sosyal Medya Yöneticisi: Marie Le Scao, Elise Lassimoulie

İletişim ve Halkla İlişkiler Yöneticisi: Amélie Juillet

İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Calypso Asline

Halkla İlişkiler Asistanı: Kenza Bennani

TV Yapım Bölüm Başkanı: Vanessa Barbel

TV ve Basın Yapım: Geraldine Bourguignat

Yapım Asistanı: Saveria Besset

Basın Yapım Başkanı: Dee Perryman

Retouching: Jérémy Bouchet

Fotoğrafçı: Clément Duquenne

Film Yapım: Les Improductibles

Yönetmen: Benoît Pétré



Görsel: Mashable