Wes Anderson Yeni Stop-Motion Filmi Isle of Dogs'un Posterini Yayınladı

Wes Anderson'ın kitlesel fonlamayla hayata geçirdiği yeni filmi Isle of Dogs'un posterini paylaşıp 4 Nisan 2018'de vizyona gireceğini duyurdu.

Yarattığı dünyalarla ve filmlerinin içindeki öğelerle, detaylarla ve simetriyle beğeni toplayan Wes Anderson, geçtiğimiz Aralık ayında yeni film projesi Isle of Dogs'u kitlesel fonlamak platformu Crowdrise'da başlattığı kampanya ile duyurmuştu. Aradan geçen 5 ay içinde filmin çekimleri ve prodüksiyon sürecinde ilerleme kaydederken iş artık izleyicileri biraz daha heyecanlandırmaya geldi.

2 gün önce filmin sosyal medya hesaplarında Isle of Dogs'un posterini paylaştı ve zengin kadrosunu tekrar hatırlamamızı sağladı. Bryan Cranston'dan Edward Norton'a, Bill Murray'den Tilda Swinton'a, Scarlett Johansson'dan Yoko Ono'ya öylesine geniş bir kadrosu var ki postere bakarken heyecanlanmamak elde değil.

Yönetmenin Fantastic Mr. Fox.'tan sonraki ikinci stop-motion filmi olacak. Tam 12 ay sonra izleyeceğimiz film 20 Nisan 2018'de vizyona girecek.

Crowdrise'da yayınlanan kampanya videosu:

Görsel: Isle of Dogs

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