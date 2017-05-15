Üretme Tutkunuzu Besleyecek Portatif CNC Tezgahı

Shaper Origin, artırılmış gerçekliği kullanarak isteyen herkesin kendi atölyesini kurup üretim yapmasını kolaylaştırıyor.

Evlerimiz 3B yazıcıların girmeye başlamasıyla birlikte içinde üretme ve yaratma isteği bulunan herkes kendi ihtiyaçlarına göre farklı ürünleri yazıcısından çıkarmaya başladı. Kimisi projeleri için baskı yaparken kimileri evde bozulan eşyaları onarmak için kullandı 3B yazıcıları. Bu teknoloji kadar üretken olan ancak yazıcılar kadar evimize giremeyen CNC (bilgisayar sayımlı yönetim) tezgahları da özellikle kesim işlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Bilgisayar tarafından programlanarak hazırlanan kesim rotaları sayesinde hata payı azalıyor ve ahşap, karbon fiber gibi çeşitli malzemeler tasarlanana uygun şekilde kesilebiliyor.

San Francisco merkezli girişim Shaper Origin, CNC tezgahlarının bu kolaylığını portatif bir forma sokuyor. Kesim yapılacak malzemelenin büyüklüğü ne olursa olsun özel bantlarla kesim rotaları belirleniyor ve Shaper Origin anında sanal bir harita çıkarıyor. Böylece siz minik hareketlerle kesim yaparken Shaper Origin de sürekli olarak rotayı doğruluyor. Eğer yanlış tarafa hamle yaparsanız da anında duruyor.

İlk nesil 3B yazıcılar gibi Shaper Origin de şu anda kolayca erişilebilir bir fiyat etiketi sunmuyor. 1.499 dolardan sunulan ilk partiden sonra şu anda 1.699 dolardan talep alıyor. Ön talep dönemi bittikten sonra ise perakende fiyatı 2.099 dolar olacak. Bu etiketler ilk etapta yüksek görünse de amortisman ömrünün de üretime bağlı olarak oldukça kısa olduğunu göz önüne almak gerekebilir.

Shaper Origin, boşta kullanmadığı bir alanı olup burayı bir atölyeye çevirip çılgın projelerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için geniş bir kullanım alanı sunuyor. YouTube hesaplarındaki videolar bu sabit aracın kaç kaplan gücünde yaratıcılık bahşettiğini gösteriyor. Kaykaydan künyeye, sandalyeden ukeleleye ihtimaller sadece hayal gücüyle sınırlı.

Görsel: Shapen Origin