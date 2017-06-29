Terledikçe İnsanı Serinleten Spor Giysi

MIT Media Lab'de geliştirilen bioLogic, yapısındaki bakteriler sayesinde ısıyı ve nemi dışarı yollayarak nefes alıyor ve sporcuyu serin tutuyor.

MIT Media Lab’deki araştırmacılar, bakteriler sayesinde nefes alabilen ve kullanıcısını serinleten “bioLogic” adını verdikleri bir giysi tasarladı. Giysinin kumaşı, bir atletin vücut ısısına ve terleme durumuna cevap olarak açılıp kapanan havalandırma kapaklarıyla tamamlanmış.



bioLogic’in yapısındaki tırnak büyüklüğünden bir parmağa kadar değişen kapaklar, nemdeki dalgalanmalara dayanarak küçülen veya genişleyen canlı mikrobiyal hücrelerle kaplanmış. Organik sensörler ve aktüatörler (harekete geçirici) sayesinde işlevini yapan farklı boyutlardaki kapakların yerleşimi, vücudun ısı ve ter haritalarına dayalı olarak belirlenmiş. Isıyı ve nemi dışarı yollamak üzere açılan giysiler sayesinde atletlerin vücut sıcaklıklarını düşük ve ciltlerini nefes alır halde tutabilmeleri amaçlanmış.

Giyside kullanılan bakteri ise E. coli. Bu bakteri ile kaplı bir giysi giymek istemeyenler elbet olacaktır. Ancak, giysi ile kullanıcı arasındaki ince bir dolgu sayesinde hücrelere dokunmanın hatta tadına bakmanın dahi herhangi bir sakıncası olmadığı kanıtlanmış. bioLogic bu anlamda "organik ve canlı bir giysi" olarak yepyeni kapılar açıyor.

Projenin lideri Wen Wang kendi hücrelerimize yeni fonksiyonlar tanıtmak için, onları genetik araçlarla tanıştırabileceklerini belirtiyor. Örneğin genetik mühendisliği aracılığıyla güzel koku salgılamasını sağlayacak yeni özellikler ekleyerek tişörtü geliştirebilmeleri mümkün.







Görsel: MIT