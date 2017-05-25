Televizyon Seyrederken Oluşan Komik Durumlar

TV+ için hazırlanan yeni reklam kampanyası, televizyon seyrederken başımıza gelen komik anları 4 farklı filmle ele alıyor.

Akıllı telefon ve tabletler üzerinden televizyonunuzu dilediğiniz yer ve zamanda seyredebilmenize olanak veren Turkcell TV+ yeni bir reklam kampanyasıyla geliyor. Blab tarafından yaratılan kampanya, 4 farklı hedef kitleye yönelik 4 filmle yayına giriyor. Kampanyanın filmleri, televizyon izlerken oluşan komik durumlara farklı bir bakış açısı getiriyor ve TV+’ın neden dünyanın en güzel televizyonu olduğunu anlatıyor.

Kampanya; belgesel, spor, çocuk ve diziler üzerinden dört ana hedef kitleye sesleniyor. Filmlerde kullanılan durumlarsa oldukça tanıdık. Televizyon seyrederken telefonun çalması, sen uyuklarken babanın "kalk yerine yat" demesi, heyecanla seyrederken giden elektrik, omzunun üstünden senin telefonunda seyrettiğini seyredenler. Sıradan anlardan çıkan komik detaylar. Filmler, bu anlar üzerinden giderek TV+’ınız varsa tabletiniz, televizyonunuz dünyanın en güzel televizyonu olur diyor.

Esprili bir tonu olan filmlerin yönetmeni Autonomy'den Uygar Kutlu.

Künye:

Reklamveren: TURKCELL TV+

Reklam Ajansı: BLAB

Yönetmen: Uygar Kutlu

Prodüksiyon: Autonomy

Post Prodüksiyon: IPD

Görsel: YouTube