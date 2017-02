Tavanı Kaplayan Mercan Resifi

Mimar Marc Fornes'in 4.600'den fazla alüminyum şeritin birleşiminden oluşturduğu eseri Orlando'da yer alıyor.

The Very Many stüdyosunun kurucusu mimar Marc Fornes'in yapısal çizgiler olarak isimlendirdiği devasa yapı, Orlando'da yer alan Orange County Convention Center'ın tavanına inşa ediliyor. 4.600'den fazla alüminyum şeritin birleşiminden oluşan Under Magnitude, kalıcı olma fikriyle hayata geçiyor. Delikli ve kavisli bir tasarıma sahip olan Under Magnitude, 2 kat arasındaki boşluğu kaplayan bir yerleştirme.

Her bir parçanın yüzeydeki kalınlığı 1 milimetre fakat üzerinde yürünebilecek bir bükülmüşlüğe sahip. Aynı zamanda Under Magnitude, mercan görünümüne sahip. Mimar Marc Fornes'in bu sıra dışı çalışması onun kariyerinde bir ilk değil. Dünyanın en büyük gemisi olan Royal Carribean için tasarladığı yapı, New York'ta yer alan Storefront for Art and Architecture'da karmaşıklığı görselleştirdiği üretimi, Marc Fornes'in projelerinden sadece birkaçı.

Köpüğümsü bir mercan resifini andıran bu devasa yapı, başınızı kaldırıp tavana bakmak için iyi bir sebep gibi görünüyor.

Tasarım aşamasından eskizler:

Görsel: The Very Many