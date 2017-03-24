Tablet Almak Yerine, Telefonunuzu Tablete Çevirin

Superscreen, akıllı telefonunuzdaki görüntüyü gösteren tablet boyutunda HD bir ekran.

Akıllı telefon-tablet ikilemi diye bir şey var hayatta. İnsanı bitmeyen düşüncelere itiyor : "Akıllı telefonum var zaten bir de tablet almaya gerek yok ama bu telefonun da ekranı biraz küçük, tabletim olsa iyiydi ama şimdi boşu boşuna masraf..." CES 2017'de tanıtılan Superscreen isimli nefis Kickstarter projesi, tam olarak bu sorunu çözmek için düşünülmüş. Akıllı telefonlardaki görüntüyü birebir gösteren tablet boyutlarında bir ekran olan Superscreen ile tablet fiyatının çok altına bir fiyata tabletiniz varmış gibi hissedebiliyorsunuz. Bu alandaki benzer bir çalışma da akıllı telefonları dizüstü bilgisayara dönüştüren Superbook'u da geçtiğimiz ay yazmıştık.

Superscreen HD kalitesinde görüntü sağlayan, 10.1 inç bir ekran. Sanıldığının aksine yansıtma ya da aynalama yapmıyor, görüntüyü çift taraflı olarak telefonunuzdan ekrana, ekrandan telefonunuza iletiyor. Piyasadaki akıllı telefonların %97'siyle uyumlu. Telefonunuzu tablete dönüştürmek için yapmanız gereken basit. Önce özel Superscreen uygulamasını indiriyorsunuz, sonra Superscreen ile telefonunuzu eşzamanlıyorsunuz. Hepsi bu. Telefonunuzda açtığınız her şeye "tablet"iniz üzerinden erişebiliyorsunuz: İnternet pencereleri, filmler, oyunlar, e-postalar, belgeler...

Superscreen telefonunuzun işletim sistemini kullanıyor, dolayısıyla farklı bir işletim sistemini öğrenmeniz de gerekmiyor. Telefon ne yapıyorsa Superscreen de onu yapıyor. Buluta yükleyeyim, uygulamaları güncelleyeyim gibi dertleri de yok.

Kendi pilini içeren Superscreen'in sağladığı en önemli faydalardan biri de telefonunuzun pil ömrünü uzatması. Telefonunuzla doğrudan çalışsanız pilinizi bitirecekken, Superscreen kullandığınızda pili %70 daha az harcıyorsunuz. Son derece hafif bir ekran olan Superscreen'de ayrıca entegre (2MP ön/ 5 MP arka) kamera bulunuyor. HD kalitesinde çektiğiniz fotoğrafları telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuz sessizdeyken bile çalışan stereo hoparlörleri bulunuyor. Bunun yanı sıra tabii ki Bluetooth 4.1 özelliği var. Superscreen, Touch ID kullanan cihazlarla da gayet rahat dokunmatik şekilde çalışıyor. Apple Pen ve Apple Watch desteği var.

Beyaz ve siyah seçenekleri var. Kickstarter'da önsipariş fiyatı 99 dolar. Perakende fiyatının 299 dolar olacağı söyleniyor. Ekim gibi teslimata başlanması planlanıyor. 99 dolar çok iyi fiyat (299 pek değil). Nitekim 50 bin dolarlık hedef, kampanya Kickstarter'a koyulduktan yalnızca bir saat sonra geçilmiş bile. Şu an ise, kampanya bitimine 27 gün kala ulaşılmış rakam 680 bin dolar civarında. Tablet mafyası bu Superscreen'cilere bir şey yapmasa bari.

Görsel: Kickstarter