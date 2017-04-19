Start-Up Rehberi #1: Ortak Çalışma Alanları

Akbank ile birlikte hazırladığımız Start-Up Rehberi'mizle girişimlerin yaşamını kolaylaştıracak püf noktalarına değiniyoruz. İlk bölümümüzün konusu ortak çalışma alanları.

Bir fikri olan ve bunu hayata geçiren girişimciler, alışılageldik yöntemlerin dışında yollar izleyerek başarıya ulaşıyor. ABD'de evlerin garajlarında doğup milyar dolarlık değere ulaşan girişimler bu ekosistemin ilk örnekleri olurken son yıllarda tüm dünyada girişimci olmak ve bu ekosisteme fayda sağlamak bir kültür haline geldi.

Hem ülkemizde hem de dünyada girişimcilik vizyonu büyürken girişimlerin yaşamını kolaylaştıracak çeşitli servisler de doğdu. Bunlar arasında ofisten bağımsız veya tek başına çalışanların ihtiyaç duyabileceği hemen her kalemi düşünen ortak çalışma alanları ve hazır ofisler adeta bir kampüs gibi hizmet vererek girişimcileri bir araya getiriyor. Ve temel servislerine ek etkinlik, atölye gibi etkileşimler yaratarak dinamik bir yapı yaratılıyor.

Ortak çalışma alanları girişimcilerin bir arada bulunduğu verimli bir ortam sunarken kuluçka merkezleri girişimcilerin emekleme döneminde yaşayacağı zorlukların üstesinden gelmeleri için adeta hızlandırıcı etki yaratıyor. Yatırımcılar ve melek yatırımcı ağları ise gelecek vadeden girişimlerin ivme kazanması için girişimcilerin fikirlerine yatırım yaparak onların güçlenmesini sağlıyor. Küçük ekipler halinde büyük işlerin altından kalkan girişimler arasındaki iletişimi ve görev takibini kolaylaştıran araçlar ise aynı anda pek çok konuyu takip eden girişimciler için zaman ve hız kazandırıyor.

Start-Up Rehberi serimizde girişimlerin yaşamında kilit role sahip olan bu kalemleri Türkiye'deki örnekleriyle açıklayarak onlara karar aşamasında ışık tutmayı hedefliyoruz.

İlk bölümümüzde dünyada ve Türkiye'de popülerleşen bir model olan ortak çalışma alanlarını alfabetik olarak inceliyoruz.

ATÖLYE İstanbul

Bomonti'deki, Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nda bulunan ATÖLYE İstanbul, kendini transdisipliner inovasyon platformu olarak tanımlıyor. Kendini maker hareketine yakınsayan ATÖLYE İstanbul, ortak çalışma alanında prototip geliştirme araçları, fiber internet ve yaratıcı endüstriler kütüphanesi sunuyor. Üyelik modeli içinde esnek, masa, oda veya kurumsal olmak üzere 4 farklı model bulunuyor.

DAM

Beyoğlu'nun Asmalımescit semtinde bulunan DAM ortak çalışma, toplantı alanları ve hazır ofis hizmeti veriyor. Beyoğlu gibi merkezi bir yerde bulunan DAM 600 metrekarelik alanının yarısını ortak çalışma alanı olarak konumlandırırken geri kalan yarısını da toplantı alanı ve hazır ofise ayırmış.

Habita

4.Levent'in Sanayi Mahallesi bölgesinde bulunan Habita paylaşan, konuşan, tartışan ve üreten herkese açık bir topluluğun ortak yaşam ve çalışma olarak nitelendiriyor kendini. Zaman, verim ve nitelik kavramlarına odaklanarak kapılarını açan Habita'da sabit masa, kapalı ofis ve esnek çalışma alanları bulunuyor. Bunlara ek olarak habita venue ve habita hall isimli iki alanıyla etkinlik taleplerini de kabul ediyor.



Impact Hub

Levent'te bulunan Impact Hub, ortak çalışma alanı olmasının yanı sıra inovasyon laboratuvarı ve küresel bir topluluğun parçası olma değerleriyle öne çıkıyor. Dünyanın 85'ten fazla noktasında 13 binden fazla üyesiyle varolan Impact Hub'ın üyelik modelleri ise sabit masa ve ofisin dışında 4 farklı planla esnek plandan oluşuyor.

Kolektif House

Levent, Şişhane ve Sanayi Mahallesi olmak üzere 3 noktada hizmet veren Kolektif House, "Birlikte kuvvet doğar!" diyerek kendi ekosistemini yaratıyor. Çeşitli etkinliklerle üyeler arasındaki iletişimi güçlendiren ve bağlantı kuran Kolektif House gezgin, sabit masa, özel ofis ve sanal ofis modelleriyle hizmet veriyor.

Levent Ofis

Levent ve Sanayi Mahallesi'nde bulunan Levent Ofis, herkes için yaratıcı çalışma alanı kurgulayarak girişimcileri, şirketler ve serbest çalışanları ağırlıyor. Sanal ofis, sınırsız ortak alan, özel masa ve hazır ofis modelleri sunan Levent Ofis aynı zamanda farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Olmadık Projeler Atölyesi

Balat'ta bulunan Olmadık Projeler Atölyesi kendilerini bir üretim atölyesi olarak görürken kapısı herkese açtıkları ücretsiz atölyeleri bulunuyor. Bunun yanı sıra ajans, stüdyo, kafe ve galeri gibi çeşitli donanımlar iki katlı bir alanda faaliyete gösteriyor. Olmaz deme, olmaz olmaz mottosuyla hareket eden Olmadık Projeler; tasarım dükkanı, bulut ofis ve bülten gönderimi hizmetleri de veriyor.

Originn

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Originn, İstanbul dışında bulunan bir ortak çalışma alanı. Temel olarak bu alana ek olarak hazır ofis, etkinlik alanı ve buluşmalar için de çözümler sunuyor. Odağında girişimciler için çalışma ortamı sağlarken düzenlediği etkinlikler ve atölyelerle de işbirlikliklerinin temelini atıyor.

Workinton

İstanbul, Ankara, İzmir ve San Diego olmak üzere toplam 12 noktada bulunan Workinton; topluluğuna ortak çalışma alanı, sanal ofis, hazır ofis ve toplantı alanları sağlıyor. Bayilik (franchaise) modeliyle çalışan Workinton, hemen her noktasında etkinlik düzenleyerek topluluğuna katkı sağlıyor.

* Ortak çalışma alanları alfabetik olarak sıralanmıştır.

Görsel: Inhabitat