Şişme Botlardan Yapılan Şık Çantalar

Mimycri, mültecilerin sahilde bıraktığı can yelekleri ve şişme botlarla çantalar üretiyor.

Almanya merkezli Mimycri, mültecilerin botlarından arta kalan parçaları geri dönüştürerek çanta yapan bir sivil toplum kuruluşu. 7 farklı ülkeden tasarımcılar, danışmanlar, iletişimciler, çevre uzmanları, mimarlar ve terzilerden oluşan ekip; hem çevre için fayda sağlıyor, hem de mültecilerin yaşamının normalleşmesi için olumlu bir katkıda bulunuyor.

Sakız Adası'ndaki mülteciler için çalışırken tanışan ve henüz adadayken kalıcı bir şey yapmaya karar veren Nora ve Vera; sahilde biriken plastik botlar, can yelekleri ve diğer kıyafetlerin geri dönüştürebileceğini düşünmüşler. Önce bulunan kıyafetleri yıkayıp ütüleyerek tekrar kullanıma açtıkları (ve halen uygulamada olan) Sakız Adası Kurtarılmış Çamaşırhanesi'ni kurmuşlar. Almanya'ya döndükten sonra da adada başlattıkları çalışmayı devam ettirmek istemişler ve böylece, Mimycri doğmuş. Bir canlının hayatta kalmak için başka bir canlıyı taklit etmesi anlamına gelen Mimycri; isminin de ima ettiği üzere, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmak zorunda olmadığını söylüyor. Dolayısıyla bakış açımızı değiştirerek bu insanlık krizi içerinde atık yerine yaratılan yeni şeyler, trajedi yerine fırsatlar, zorluk yerine yetenekleri görmeyi hedefliyor.

2016 yılında çalışmalarına başlayan Mimycri, önce sahillerde toplanan atıkları Almanya'ya nakletmeye karar vermiş. Şişme botlar kesilmiş, parçalara ayrılmış; kıyafetler sıkıştıkları kayaların arasından çıkarılmış, yosunlar temizlenmiş. Böylece yüzlerce kiloluk "çöp" hazır edilmiş ve Mimycri üretime başlamış.

Mimycri, bugün geri dönüşümle son derece şık sırt çantaları, çantalar ve cüzdanlar üreten bir şirket. Çantalar; sağlam, su geçirmez ve hepsi benzersiz. Üretim; etik üretim ilkeleri gözetilerek yapılıyor. Çok yakında internet üzerinden satışın başlaması da planlanıyor.



Mimycri; çevre kirliliği için güçlü bir çözüm sağlamasının yanı sıra mülteciler için sağladığı istihdamla onların hayatlarının normalleşmesine katkıda bulunuyor, Almanya'daki yaşama uyum sağlama sürecini hızlandırıyor. Ayrıca, göçmenler konusunda görsel bir hatırlatıcı görevi görerek konunun konuşulmasına ve farkındalık sağlanmasına da yarıyor. Mimycri, kendi kendini döndürebilecek hale geldikten sonra, önce tüm gönüllülere ve katkıda bulunanlara ödeme yapmayı ardından da elde edilen gelirler ve yapılacak yeni yatırımlarla mülteciler için çalışan kuruluşlara bağış yapmayı hedefliyor.

Görsel: Mimycri