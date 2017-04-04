Sıradan Eşyalar Müzik Aletine Dönüşüyor

Dada Machines'in otomat ünitesi ile günlük eşyalarınızı farklı müzik aletlerine dönüştürebiliyorsunuz.

DADA Machines, yaratıcı teknolojileri kullanarak deneysel ses araçları yaratmanıza yardımcı olan bir cihaz. Dada Machines seti herhangi bir eşyayla birleştirilerek farklı müzik aletleri aracılığıyla farklı sesler ortaya çıkarmanızı sağlıyor. Bu ilginç ve yenilikçi cihaz bugünlerde Kickstarter'da fonlanıyor.

Berlin merkezli bir şirketin ürünü olan Dada Machines ile Lego parçalarını sallayan motorlardan ksilofonlara vuran çubuklara sınırsız sayıda farklı müzik robotu yapabiliyorsunuz. Açık kaynak kullanan bu küçük modüller günlük eşyaların yarattığı sesleri programlayarak MIDI formatındaki sekanslara dönüştürebiliyor. Üstelik bunu yapmak sandığınız kadar zor değil!

Yapmanız gereken tek şey Dada Machines modüllerini MIDI kontrol cihazı üzerinden çalıştırmak. Her Dada Machines setinin merkezinde otomat kontrol ünitesi var. Dilediğiniz MIDI girişli yazılım veya donanımı doğrudan kontrol ünitesine bağlıyorsunuz. Çıkış içinse cihaz üzerinde 12 evrensel DC çıkışı bulunuyor, bunlara motor, LED veya canınız neyi isterse onu bağlayabiliyorsunuz. Kodlama bilmenize bile gerek yok! Hiç enstrüman bilginiz yoksa bile Dada Machines ile deneysel müzik keşifleri yapabilirsiniz.







Dada Machines'in yaratıcısı Johannes Lohbihler, yaratıcı teknolojilerle çalışıyor. Sahne için otomatik enstrümanlar yaratmayı çalışırken Dada Machines doğmuş. Johannes'e göre DADA sisteminin modüllerini ile çevrenizdeki her şeyi kullanarak dilerseniz profesyonel müzik, dilerseniz sadece farklı sesler ortaya çıkarmak mümkün, seçenekler ise sınırsız.

ElasticDrums, Patterning, Fugue Machine ve Koushion gibi pek çok müzik uygulamasıyla uyum içinde çalışan DADA, aynı zamanda WEBMIDI kullanan internet siteleri, Arturia’s BeatStep Pro gibi sekanslama donanımları ve klavyeler, sampler cihazları veya başka dijital ses istasyonlarıyla çalışabiliyor.

Kickstarter kampanyasının bitimine 25 ay kala hedef fona ulaşan Dada Machines için 2017 yazında üretime başlanıp Eylül ayı itibariyle teslimatların yapılması hedefleniyor.

Görsel: Kickstarter