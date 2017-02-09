Sıcacık Çizgilerle Çorba Tarifleri

Ece Zeber’in çorba tarifleri içeren illüstrasyon serisi Soup Recipes, kaçırılmayacak lezzetler içeriyor.

Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü mezunu illüstratör Ece Zeber'in yaratıcı çorba tarifleri projesi, geleneksel çorba tariflerini çizgilerden tat alarak pratik bir şekilde öğrenmeye yardımcı oluyor. Proje, Ece Zeber’in yüksek lisansa devam ettiği dönemde ortaya çıkmış. O dönemde en sevdiği ders, konu kısıtlaması olmadan çalışabildiği için dijital illüstrasyon dersiymiş ve Zeber çorba tarifleri projesini bu ders dolayısıyla hazırlamış. Sanatçı, tariflerin tamamen kendisine ait olduğunu belirtiyor. Elbette bunlar aynı zamanda evde sürekli pişirilen, annesinden ve diğer aile büyüklerinden kendisine miras kalan geleneksel tariflermiş. İllüstrasyonlarda; domates, mantar, mercimek, şehriye çorbası ve sülüklü çorba tariflerine yer veren Zeber, çorbaların lezzeti hakkında bizzat garanti veriyor.

Sanatçının öz geçmişi de bugünkü başarısına ışık tutuyor. İlk kişisel sergisini 2006’da Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açmış. Bu sıralarda Balıkesir’de düzenlenen Devrim Erbil Resim Yarışmalarında da ödüller kazanmış. Balıkesir Kardiye Kemal Gürel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni birincilikle bitirmesinin ardından, Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü’nde öğrenimini tamamlayan Zeber, 2012’de Resimli Filim Animasyon Stüdyosu’nda, 2015'te de Zahiri Görsel Tasarım Ofisinde arkaplan tasarımcısı ve animatör olarak çalışmış. Animasyon bölümünde başladığı yüksek lisansını ise yarıda bırakmış. Şu anda bağımsız çalışan sanatçı, Ot ve Otlak dergilerine düzenli olarak illüstrasyon ve çizgi roman çiziyor.

Görsel: Ece Zeber