Sevdiğin Herkes Gitti, Dondurmanı Ye!

Halo Top'un reklam filmi; insanlara zorla dondurma yediren ürkütücü bir robot çevresinde dönüyor.

Dondurma reklamları genelde mutluluk, dans, neşe, eğlence, yaz ekseninde ilerler. Bir dondurma reklamı gerilimli veya korkutucu olabilir mi? Olabiliyormuş. Üstelik -bence- nefis de oluyormuş. Düşük kalorili dondurmalarıyla bilinen Halo Top, kara mizahı şahane bir şekilde kullandığı bu parodimsi reklam filminde insanı dondurma yemeden önce kararını bir kez daha gözden geçirmeye itiyor. Niyeyse.

Sinemalarda "It" ve "Kingsman: The Golden Circle" gibi korku ve bilim kurgu türünde filmlerden önce yayına girecek olan filmin kendisi de o türde bir kısa film gibi adeta. Dolayısıyla, zaten o sinemadaysanız, korku veya bilim kurguyu sevdiğiniz de varsayılabilir. Yani, film mecrayı doğru kullanan bir film aslında.

Stanley Kubrick'in "2001: A Space Odyssey" filmindeki odaya gönderme yapan bembeyaz, steril bir odada açılan film; yaşı ilerlemiş bir kadının korku içinde etrafına bakmasıyla başlıyor. İçeri giren tuhaf robot, ona dondurma uzatıyor ve yemesini söylüyor. Kadın dondurmanın tadına bakıp güzel olduğunu söylerken, bir daha külah ağzına dayanıyor. Bundan sonraki muhabbet ise şahane bir absürtlükte. Kadın nerede olduğunu soruyor. Robot: "İnsanlar için dondurma gerekir." diyor. Kadın burası neresi diyor. Robot, dondurma yemesini söylüyor. Ne zamandır buradayım sorusuna yine dondurma eksenli cevaplar geliyor. Sonunda ise "Stephen nerede diyor?" kadın korkuyla, robot "Sevdiğin herkes gitti. Artık sadece dondurma var." diye cevap veriyor. Kadın göz yaşlarına boğuluyor.

Filmin en hoşuma giden yanlarından biri, eşlik eden şarkı. Yumuşak, hipnotize edici bir sesle söylenen bu şarkı da tıpkı robotumuz gibi dondurmadan bahsediyor. "Dondurmanı ye, dondurmayı herkes sever, nefes alma, bağırma, ihtiyacın olan tek şey dondurma" gibi aynı ürkütücülükte sözlere sahip. Bir de robotla kadının bakışmaları ve verilen tepkilerin zamanlaması gerçekten çok iyi.

90 saniyelik film, Mike Diva ismiyle de bilinen Mike Dahlquist tarafından çekilmiş. Yönetmen parodi video ve reklamlarıyla tanınıyor. Dolayısıyla yönetmen seçimi de gayet uygun olmuş denenebilir.



Gerçekten çok tuhaf bir reklam olmakla birlikte, bu tarz kara mizahlı şeyleri çok seven biri olarak ben bayıldım tabii. Bilemiyorum ama dondurmayı ve markayı biraz kötü mü yansıtıyor, burası tartışılabilir. Benim açımdan ben o son "sevdiğin herkes gitti" repliğine o kadar güldüm ki, sırf bu yüzden markaya bir şans verilir bence.

Künye:

Reklamveren: Halo Top Creamery

Yaratıcı Konsept: Lord Danger

Yaratıcı Yapım Stüdyosu: Lord Danger

Yönetmen: Mike Diva

Yönetici Yapımcı: Josh Shadid

Yapımcı: Shyam S. Sengupta

Görüntü Yönetmeni: Aaron Grasso

Yapım Tasarım: Kathrin Eder

Robot Tasarım: Fon Davis (FONCO)

Müzik: David Dahlquist

Ses Tasarım: Kevin Senzaki

Kurgu: Mike Diva

Görsel Efekt: Calvin Serrano

Renklendirme: Shane Reed (Apache)

Görsel: YouTube