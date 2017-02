Sevdiceğinizin Elini Sıkı Tutun

ANZ Bank'ın LGBTİ festivaline verdiği desteği duyurmak için hazırlanan film, eşcinsel çiftlerin toplum önünde elele tutuşmaya çekinmesi içgörüsüne dayanıyor.

Birkaç yıl önce Sydney'deki LGBTİ festivaline verdiği desteği duyurmak için ATM'lerini GAYTM'e çevirerek büyük ses getiren ANZ Bank, şimdi bu desteği duyuran başka bir işle gündemde. TBWA Melbourne tarafından hazırlanan "Hold Tight" (Sıkı Tut) isimli kampanya, önemli bir içgörüden yola çıkarak elele tutuşmanın önemini vurguluyor.

Sydney'in geleneksel Gay ve Lezbiyen Mardi Gras Festivali ve Auckland Onur Yürüyüşü için bankanın desteğini göstermek amacıyla hazırlanan kampanya; bankanın kendi çalışanların da dahil ettiği bir araştırmaya dayanıyor. Yapılan araştırma, birbirini seven çiftlerin hiç düşünmeden yaptıkları basit bir sevgi gösterisi olan elele tutuşmanın dahi eşcinsel çiftler arasında çekince konusu olabildiği yönünde. Buna göre; yargılanma, etiketlenme ve rahatsız edilme düşüncesiyle eşcinsel çiftler heteroseksüel çiftlere göre toplum içinde elele tutuşurken 3 kat daha çekimser davranıyormuş. ANZ Bank'ın hazırladığı kampanya da tam olarak bu içgörüden hareket ediyor.

Sevgililer Günü'nde yayına giren 90 saniyelik kampanya filmi, elele tutuşan ama sonra toplum önünde oldukları için çekinerek ellerini birbirinden çeken çiftleri gösteriyor. Filmin sonu "Elinizi bırakmak istediğinizde daha sıkı tutun" mesajıyla biterken #HoldTight etiketi eşliğinde kampanyanın mikrositesine yönlendiriyor. Ana filmin yanı sıra Avusturalya ve Yeni Zelanda'da faaliyet gösteren banka, ANZ Bank'ın kendi çalışanlarının konu hakkındaki düşüncelerini samimi bir şekilde anlattıkları bir video da ayrıca sosyal medya üzerinden yayına sokulmuş.

Kampanyada kullanılan #HoldTight etiketi sosyal medya üzerinde bir diyalog başlatmak için de kullanılmış ve insanlardan elele fotoğraflarını bu etiketle paylaşmaları istenmiş. Ayrıca Twitter'la yapılan işbirliği sayesinde etiket kullanıldığında içiçe geçmiş iki ele dönüşen özel bir emoji uygulaması yapılmış. Kampanya için bunlar dışında özel bir de bileklik hazırlanmış. İnsanlar elele tutuştuğunda ışığı kendiliğinden yanan bu bileklikler, hem Mardi Gras sırasında hem de Onur Yürüyüşü'nde dağıtılmış.

Kampanya; büyük ilgi çekmiş ve insanlardan filmde kendi yaşadıklarını bulduklarını söyleyen paylaşımlar yağmış. Film; yayınlandığı günden beri 1 milyondan fazla izlenme oranı ve 12 binin üzerinde paylaşım almış. Demek ki gerçekten pek çok insana dokunmayı başarmış...

Künye:

Reklamveren: ANZ Bank

Reklam Ajansı: TBWA\Melbourne

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Paul Reardon

Yaratıcı Yönetmen: Tara Ford

Yaratıcı Ekip: Tim Woolford, Scott Canning, Max Reed

Yayın Sorumlusu: Margot Get

Entegre Yapım Sorumlusu: Dave Keating

İçerik Yöneticisi: Harrison Webster

İçerik Yapımcısı: Stephanie Leddin

İçerik Yaratıcısı: Jesse Richards.

Yapım Şirketi: The Glue Society

Yönetmen: Pete Baker, Revolver/Will O’Rourke

Yönetici Yapımcı: Michael Ritchie

Yönetici Yapımcı / Proje Sorumlusu: Josh Mullens

Yapımcı: Jasmin Helliar

Görüntü Yönetmeni: Geoffrey Simpson

Kurgu: The Glue Society Studios

Kurgucu: Philip Horn

Renklendirme: Christine Trodd

Ses ve Müzik: Michael Edwards, Level Two Music



Görsel: ANZ Bank