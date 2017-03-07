Seçtiğin GIF'leri Yakanda Oynat

Pins Collective, kullanıcının ruh haline göre GIF de dahil her türlü görseli aksesuar olarak üzerinde taşıyabileceği dijital iğneler tasarladı.

Pins Collective'in tasarladığı dijital iğneler "dünyanın en ifade yüklü iğneleri" sloganıyla geçtiğimiz yıl Kickstarter'da ve Indiegogo’da fonlandı. Geçtiğimiz yıl, Güney Köse’nin kurduğu İstanbul merkezli girişim Bisou Wear’ın GIF oynatabilen kolyeleri de benzer bir aksesuar olarak dikkatimizi çekmişti.







Pins Collective’in amacı, çoğumuzun gençlik yıllarından hatırlayacağı yuvarlak iğnelerden, modern aksesuarlar yaratmak imiş. Böylece kullanıcının kişiliğini; görüşlerini, sevdiği sanatçıları ya da destek verdiği bir hareketi dışa vurarak gösterebileceği bu dijital iğneler ortaya çıkmış. Kullanıcı ruh haline göre, iğnedeki görüntüyü değiştirilebiliyor. İster durağan bir görsel, isterse de GIF animasyonu görüntüleyebiliyor. Pins Collective iğnelerin kullanım alanlarını; yaka iğnesi, çanta iğnesi, kolye, masa üstü hatırlatıcısı, ulaşım sırasında “bebek var” ibaresi şeklinde sıralıyor.



Kullanıcı dilerse kendi tasarımlarını da bu iğnelerde görüntüleyebiliyor. Aslında iğneler, herkesin tasarım yapmasını kolaylaştıran bir mobil uygulama ile birlikte kullanılıyor. Kullanıcının, metin yazarak, arka plan desenleri seçerek, içine kendi çektiği fotoğraflardan ekleyerek farklı görüntüler yaratabilmesi mümkün. Pins Collective’in üzerinde çalıştığı yeniliklerden biri de, gelecekte herkesin bu dijital iğneler için kendi mobil uygulamasını yaratıp entegre edebilmesine imkan sağlamak.

Pins Collective aynı zamanda yaratıcı bir topluluk oluşturmak üzere de kolları sıvamış. Aynı müzikten, aynı sanatçılardan ve akımlardan hoşlanan yaratıcı insanları bir araya getirmeyi planlıyorlar. Bu, kullanıcıların birbirlerini de takip edebileceği sosyal bir platform olacak. Böylece herkes birbirinin tasarladığı, yüklediği tasarımları görebilecek, ilham alabilecek. Platformda profesyonel sanatçılar, tasarımcılar, markalar ve kurumlar da hesap açabilecek. Bu hesaplardan topluluğa hitap edecek türde ürünler satabilecekler.

Görsel: Kickstarter