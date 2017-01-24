Samara Ekrandan Çıkıp Gerçekten Yanınıza Gelirse

Rings filmininin tanıtımı için bir TV mağazasında yapılan şakada, filmin korkunç karakteri Samara, aynı filmdeki gibi ekrandan çıkıp mağazadakileri korkutuyor.

Bir dönemin en korkutucu filmlerinden Ring'in devamı Rings geliyor. Yine Samara, yine kuyu, yine seyredenleri 7 gün içinde öldüren video... Benim gibi siz de korku filmlerini seviyorsanız şahane haber! Samara'yı özlemiştik doğrusu ama yine de Samara'yla gerçek hayatta karşılaşmayı istemeyiz sanırım. Nitekim, Rings filminin tanıtımı için bir elektronik mağazasında yapılan şakaya maruz kalan insanlar da Samara'nın karşılarına çıkmasından pek mutlu değiller gibi.

Ring'i ve yeni vizyona girecek Rings'i kısaca bir hatırlatalım: Samara, kuyuya atılmış küçük bir kızdır. Onun videosunu seyredenler 7 gün içinde ölmektedir. Ve bu korkunç ölümlerde, televizyon ekranından çıkıp gelen Samara'nın parmağı vardır.

Şimdi film; bir televizyon ekranı ve uzun siyah saçlı korkunç kızın ekrandan canlanmasını içerince, bu filmi tanıtmak için en etkili yol da sahneyi yaşatmak oluyor. Bunun için de bir televizyon mağazası en uygun yer tabii. Özel bir düzenek kurularak gerçekleştirilen çalışmada, New York eyaletinde bir mağazaya sahte bir duvar örülüyor, sonra bu duvara televizyonlar asılıyor. Televizyonlardan biri aslında televizyon değil, öyle görünen bir bölme. İçerisinde sahte-Samaramız oturuyor. Mağazaya insanlar gelip televizyonları incelerken ekranlardaki demo görüntüler Rings fragmanına dönüyor. O sırada Samara da ekrandan çıkıp, aynı filmdeki gibi ayaklarını sürüye sürüye yürüyor, insanların yanına gidiyor. Tahmin edeceğiniz gibi insanlar yerlerinden zıplıyor. Hiç kimse bir televizyon mağazasındaki bir Samara tarafından öldürülmek istemez sonuçta.

2013 yılında Carrie filmini tanıtmak için bir kafede yapılan telekinezi şakasını andıran çalışma, içerdiğinin duble korkunç Samara olması nedeniyle daha da ürkütücü. Sonuçta telekinezi insanı öldürmek zorunda değil illa ki ama Samara? Ya Samara? Mağazadaki insanların çığlıklarla kaçışması hiç şaşırtıcı değil bence. İyi ki kalp hastası birileri yokmuş.

Görsel: YouTube