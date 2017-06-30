​Robot Güvenlik Görevlileri

Kightscope'un K5 güvenlik botları, şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için insan güvenlik güçlerine teknolojik destek olma amacını taşıyor.

Silikon Vadisi girişimlerinden Kightscope’un geliştirdiği K5 güvenlik botları; otomatik devriye, 360 derece video, termal görüntüleme ve çift yönlü ses özelliği bulunan birer robot polis.



Robotlar; alışveriş merkezlerinde, depolarda ve ofis binalarında görev almak üzere tasarlanmış. Şu anda Silikon Vadisi’nde bazı şirketlerde ve bir alışveriş merkezinde kullanımdalar. Görünümleri ise, Doctor Who’daki Dalekleri - Doktor'un baş düşmanı olan ve evrende duyguları olan her canlıyı yok etmeye programlanmış dünya dışı ırk - andırıyor.

ABD'de Sandy Hook İlkokulu’na yapılan silahlı saldırı ve Sandy Boston Maratonu bombalı saldırısı sonrası, bu trajik olaylara bir geri bildirim olarak 2013’te Kaliforniya’da kurulan Kightscope, güvenlik sektöründeki diğer girişimler için de “akıllı gözler ve kulaklar” sağlayan yazılım ve donanım araçları üretiyor. Şirketin amacı, insan güvenlik görevlilerini devre dışı bırakmak değil, onların şiddet olaylarına karşı daha güçlü olmasını sağlamak. Robotlar, gördüklerini güvenlik ağına sürekli yükleyen 360 derecelik, yüksek çözünürlüklü, düşük ışıklı kızıl ötesi kameralarla donatılmış. Çift yönlü ses özelliği sayesinde robot polisler, insanları duyabiliyor ve insanlara cevap verebiliyorlar. Ayrıca, sıra dışı ses ve hareketleri tespit etme yeteneğine sahipler. Şirketin geliştirdiği entegre güvenlik ağı, kamuya açık yerlerde meydana gelen şüpheli etkinlikleri gerçek zamanlı olarak izleyip rapor edebiliyor. Robotların kalabalık ortamlarda silahları tespit etmesi ve hatta toplanan verilere dayalı olarak suç senaryoları öngörebilmesi için yeni bir yazılım üzerinde çalışıyorlar.













Görsel: Knightscope

