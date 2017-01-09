Rick and Morty'den 16-bit Açılış Jeneriği

3. sezonuna her geçen gün biraz daha yaklaştığımız Rick and Morty için Adult Swim, 16-bit stilinde açılış jeneriği yayınladı.

Rick and Morty, son yıllarda animasyon dünyasının başına gelen en iyi şeylerden birisi. Uçuk yaratıcılığı, zengin dünyası ve bir anda sizi içine çeken hikayesi. Veya hiçbiri. Özgün formülünün yanı sıra 4 Ekim 2015'te yaptığı 2. sezon finalinden sonra merakla beklenen yeni sezonu da Rick and Morty'nin yarattığı heyecanı yeterince açıklıyor. İlk sezon 2013 sonunda, ikinci sezon 2015'te yayınlandı. Geride bıraktığımız 4 yıl içerisinde ise Rick and Morty büyük bir hayran kitlesi yarattı.

Adult Swim'in yeni sezon öncesi iştahımızı kabartacak bir video yayınlamıştı. Gün geçtikçe yeni sezonu izleme ihtimalimizin arttığı Rick and Morty için dün 16-bit platform oyunu tadında bir açılış jeneriği yayınlandı. Birçok detayı da içinde barındıran bu video "böyle bir oyun olsa oynarım" dedirtiyor.

Adult Swim'in video içine gizlediği detaylar arasında, Jerry'nin doğum yaptığı sahnede Mr. Poopybutthole'un Beth'e haşin bakışı ile son sahnedeki gemide Rick, Morty ve Summer'ın yanında yer alan Birdperson, bebek Cthulhu, Morty Jr. ve Snuffles dikkat çekiyor.

Görsel: Adult Swim