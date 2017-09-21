Renkleriyle Büyüleyen Kuş Bakışı Doğa Manzaraları

Niaz Uddin, havadan çekilmiş renk doygunluğu yüksek doğa fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.

Fotoğraf sanatçısı, yönetmen ve film yapımcısı Niaz Uddin’in tutkusu, havadan fotoğraflayabileceği ilginç doğa manzaraları keşfetmek. Uddin, renk doygunluğu yüksek fotoğraflarında ağırlıklı olarak kalabalık sahillere, gelgit havuzlarına ve ormanlara yer veriyor.

Los Angeles’da çalışmalarını sürdüren fotoğraf sanatçısı; özellikle California, Oregon, Wyoming gibi Batı Amerika eyaletlerinde çekim yapmayı tercih ediyor. Kusursuz kareler yakalamak için drone, uçak ve helikopter gibi her türlü hava aracından faydalanıyor.

Niaz Uddin’in en çarpıcı karelerinden biri, soyut bir resim gibi görünen ilk fotoğraf. Fotoğrafta, ülkemizde Büyük Prizmatik Kaplıca Gölü olarak bilinen Grand Prismatic Spring görülüyor. ABD’nin en büyük, Dünya'nın ise en büyük üçüncü kaplıcası olan bu göl, 1871'de jeologlar tarafından incelendiğinde ünlenmiş. Yellowstone Milli Parkı’nda bulunan kaplıca adeta bir gökkuşağı gibi; mavi, yeşil, sarı, turuncu, altın sarısı, kırmızı ve kahverengi renkleri içinde barındırıyor. Bu renkler prizmadan geçen ışığın oluşturduğu gökkuşağını anımsattığı için, kaplıcaya bu isim verilmiş.

Sanatçının güncel çalışmalarını Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

Görsel: Niaz Uddin

