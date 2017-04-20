Pornhub'la Ateş Eden Memeler, Sepetten Çıkan Kobralar

Pornhub uygulaması TricksPics, çıplak fotoğraflara SnapChat-vari filtreler uygulayarak onları "paylaşılabilir" hale getiriyor.

Memleketten girilemeyen internet sitelerinden olan Pornhub, porno siteler arasında yaratıcı reklam çalışmalarıyla bilinen nadir örneklerden. Muzip pazarlama ve reklam stratejileri sayesinde rakiplerine oranla daha sevimli, daha arkadaş canlısı bir imajı yaratmayı başarıyor bana göre. İşte reklamın gücü diyerek sözü haberimize getireyim. Pornhub'ın yeni atılımı olan TrickPics isimli uygulama, ahlaka mugayir fotoğraflarımızı tüm platformlarda paylaşılır hale getirecek filtreler uyguluyor. Bir nevi Snapchat'in porno versiyonu... (Bakın yine sevimli ve komik bir fikir!)

App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen TrickPics, basit bir fikre dayanıyor; Snapchat'in artırılmış gerçeklik filtrelerinin yaptığını genital bölgeler için yapıyor. Yani yüzünüz yerine meme, popo ve bilumum belden aşağı bölgeleri seçip filtreyi uyguluyor. 15 filtre seçeneği var ama yakında yenilerinin de ekleneceği duyurulmuş. Kadın ya da erkek diye seçim yaptıktan sonra grafik animasyonlar ve etiketler arasından dilediklerinizi dilediğiniz yere yapıştıyorsunuz.

Ne gibi filtreler var derseniz? Örneğin erkeklere sepetten çıkan kobra yılanı, kadınlara Sauron'un gözü gibi şeyler. Meme uçları için pervaneler, makineli tüfek uçları. Bunlar şu an için yalnızca fotoğraflara uygulanıyor, ancak yakında hareketli görüntülere de uygulanabilecek ve hareket halinde bile nerede ne var algılayıp, filtreyi ya da etiketi oraya yapıştıracak.

TrickPics bir sosyal paylaşım platformu sunmuyor, yani fotoğrafı hazırlayıp kaydediyorsunuz ama uygulama içinde paylaşım yok. Hazırladığınız fotoğrafları nasıl ve nerede paylaşacağınız size kalmış. Mesela çıplak fotoğrafınızı partnerinize ya da olası partnerinize yollamak istiyorsunuz ama o kadar da çıplak olmasın diyorsunuz. Atıyorum, bir arkadaşınıza vücudunuzda bir şey (yara izi?) göstereceksiniz ama çok da her şeyi göstermek istemiyorsunuz. Çıplaklığı sansürleyen bir mecraya fotoğraf ya da hesabınız silinmeden çıplak fotoğraf koymayı kafaya taktınız. İşte bu tip durumlarda TrickPics yardımınıza koşuyor. Örneğin, meme ucu Facebook ve Instagram'da büyük olay, biliyorsunuz. Bunu aşmak için TrickPics kullanıp meme uçlarını istediğiniz filtreyle önceden Instagram-dostu hale getirebilirsiniz. Hatta paylaştığınız fotoğrafta Pornhub'ı etiketlerseniz, Pornhub'dan bir aylık premium paketi kazanabiliyorsunuz.

Benim fikrime göre kullanım şekli daha çok komiklik, şakalar, geyik üzerine olacak bir uygulama çünkü filtreler gerçekten de komik. Hani seksi bir fotoğraf göndermekse amaç, biraz bozuyor işi denebilir. Ama özetle NSFW (nü) bir görseli, iş ortamında açılsa bile problem yaratmayacak bir hale sokmayı başarıyor bir ölçüde. Bir porno site için ters köşe aslında, siz açıyorsunuz, o kapıyor gibi düşünülebilir. Tabii amacı, herkesin çıplaklığıyla barışması ve istediği her yerde çıplak fotoğraf paylaşmasını sağlamak gibi bir şey de olabilir.

Pornhub'ın Trick Pics özel sayfasını açamadığımdan var olduğu söylenen galerinin içeriğini göremedim. Alternatif yollarınız varsa siz bakabilir, filtrelerin nasıl görüntüler yarattığı hakkında daha net bir fikir edinebilirsiniz.

Görsel: YouTube - Pornhub